لمكافحة الإدمان .. الأوبرا تستضيف الحفل الخيري الاول لمؤسسة الرجاء لتنمية المجتمع

تستضيف دار الأوبرا المصرية في التاسعة مساء غدا السبت ، الحفل الخيري الاول لمؤسسة الرجاء لتنمية المجتمع ، بحضور الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ، وعدد كبير من الشخصيات العامة والسياسين و الكتاب والمفكرين ورجال الإعلام والصحافة والمهتمين بالعمل العام .

وأشارت الدكتورة أميرة فؤاد رئيس مجلس أمناء المؤسسة إلى أن الحفل سيبدأ بعرض أوبريت ” ابيض من تاني ” الذي يلقي الضوء علي إساءة استخدام العقاقير المخدرة وكيفية التعافي منها .

وسيتم خلال الحفل الإعلان عن قيام المؤسسة بتنظيم قوافل طبية في نجوع وقري مصر يشارك فيها أطباء اخصائين نفسيين لعلاج حالات الإدمان وتقديم الأدوية مجاناً ، ومتابعة المتعافين لضمان عدم عودتهم للإدمان مرة أخرى ،وذلك في إطار دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ” حياة كريمة “