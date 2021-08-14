أَيُّهَا السَّادَةُ المُفْرَدُونَ

شعر/ هشام محمود

هَلْ سَأَصْحُو..

قَبْلَ حُلُولِ المَوْتِ الاضْطِرَارِيِّ؟

لِأَبْتَزَّ ثَانِيَةً دَوَائِرَ الدُّخَانِ.

مُحَاوِلًا إِسْقَاطَ ظِلَالٍ مَا..

تُنَاسِبُ الفَاجِعَةَ..؟

هَلْ سَأُجَرِّبُ..

تَفْرِيغَ الأَشْيَاءِ مِنْ دَلَالَاتِهَا المُحْتَمَلَةِ.

أَوْ المُؤكَّدَةِ.

بِحَيْثُ لَا تَحْمِلُ نَظْرَتِي لامْرَأَةٍ مَا..

أَيَّ إِسْقَاطٍ سِيَاسِيٍّ،

أَوْ جِنْسِيٍّ..؟

هَلْ سَأَنُوءُ بِوَجْهٍ..

لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُحَمِّلَهُ فَوْقَ مَا يَسْتَطِيعُ

مِنْ أَحْزَانٍ رُومَانْتِيكِيَّةٍ،

وَفِطْرَةٍ غَيْرِ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ،

وَمَلَامِحَ أَجْهَدَتْهَا مُحَاوَلَةٌ عَابِثَةٌ،

لإيجَادِ عَلاقَةٍ مَا..

بَيْنَ عُنُقِي وَالسِّكِّين..؟

هَلْ سَأُمَكِّنُ امْرَأَةً مَا..

مِنْ إِقَامَةِ عَلاقَةٍ مَعَ جَسَدٍ يَحْمِلُنِي..

بِحَيْثُ تَسْتَطِيعُ الرَّقْصَ مَعَهُ،

وَمُنَاقَشَتَهُ فِي أُمُورٍ بَالِغَةِ السِّرِّيَّةِ،

وَإِعْطَاءَ تَفَاصِيلِهِ..

دَلالاتٍ غَيْرَ مُتَوَقَّعَةٍ..؟

سَيَكُونُ بِإِمْكَانِهَا (وَلَوْ لِوَقْتٍ مَا)

القِيَامُ بِعَمَلٍ يُثْبتُ تَوَرُّطَهَا..

فِي إِقَامَةِ عَلاقَةٍ غَيْرِ مُعْلَنَةٍ

مَعَ جُثَّةٍ وَحِيدَةٍ،

وَفِي غُرْفَةٍ مُظْلِمَةٍ.

سَتَكُونُ الأَشْيَاءُ مُوَاتِيَةً..

لانْفِرَادٍ مَا بِهَذِهِ الجُثَّةِ.

بَيْنَمَا يَسْتَعِدُّونَ لِطُقُوسٍ حَتْمِيَّةٍ

تَفْرِضُهَا ضَرُورَةُ التَّخَلُّصِ..

مِنْ جُثَّةٍ طَافِيَةٍ عَلَي سَطْحِ الذَّاكِرَةِ

لِمَيِّتٍ..

لَمْ يَعُدْ يَخُصُّ أَحَدًا.

سَيَكُونُ مُفَاجَأَةً لِلجَمِيعِ..

مَوْتُ فَارِسٍ عَلَى فَرَسِهِ..

بِلا مُقَدِّمَاتٍ.

سَيَذْكُرُونَ رَغْبَتَهُ فِي أَنْ يَكُونَ مُوسِيقَا

تَتَسَحَّبُ خَلْفَ أَبْوَابٍ مُغْلَقَةٍ..

عَلَى لا شَىْءٍ.

وَشَبَابِيكَ لَا تُطِلُّ عَلَى العَالَمِ،

أَوْ تَتَأَبَّطُ أَحْذِيَةً غَيْرَ مُعْتَنًى بِهَا..

لِرِجَالٍ فِي مُنْتَصَفِ العُمْر.

سَيَبكُونَ حَالَمَا يَكُونُ البُكَاءُ ضَرُورِيًّا،

وَيَشُدُّونَ شِفَاهَهُمْ..

تَعْبِيرًا عَنْ حُزْنٍ بِلا مَعْنًى.

أَنَا لَمْ أَمُتْ حَتَّي الآَنَ،

وَلا يَشْغَلُنِي هَاجِسُ المَوْتِ.

تُرَى…

هَلْ يَكْفِي أَنْ أُقِيمَ احْتِفَالًا..

يَلِيقُ بِهَذَا الحُزْنِ؟

دُونَ أَنْ أَبْكِيَ بِمَرَارَةٍ.

أَنَا الذِي فَقَدْتُ القُدْرَةَ عَلَى البُكَاءِ

مُنْذُ أَوَّلِ عَجْزٍ..

عَنْ رَسْمِ ظِلالٍ مَا..

تُنَاسِبُ دَمْعَةً وَحِيدَةً وَمُتَمَاسِكَةً

تَعْرِفُ طَرِيقَهَا..

عَلَى خَدِّ (لارَا).

لا بُدَّ – لِضَرُورَةٍ مَا –

أَنْ أُذَكِّرَ القَارِئَ أَنَّ (لارَا)..

مُجَرَّدُ اسْمٍ مُسْتَعَارٍ،

وَأَنَّ الاسْمَ الحَقِيقِيَّ..

لَيْسَ زَهْرَةَ القَرَنْفُلِ،

وَلا حَتَّى اللَّوْتَسِ.

فَالزُّهُورُ عَادَةً..

غَيْرُ مُلائِمَةٍ لأَنْ يَسْكُنَهَا المُحِبُّونَ،

وَلَا غَيْرُهُمْ.

وَأُنْثَايَ شَهِيَّةٌ وَطَازَجَةٌ،

تَحْمِلُ مَلْمَسَ عُصْفُورٍ..

لَمْ يَنْبُتْ لَهُ زَغَبٌ بَعْدُ،

وَلِهَذَا أَخْشَى أَنْ تَجْرَحَهَا آرَائِي وَتَصَوُّرَاتِي،

عَنْ جَدْوَى الاقْتِرَابِ حَتَّى حُدُودِ الرُّوحِ،

نَاهِيكَ عَنْ أُصُولِ الافْتِرَاعِ الآمِنِ،

وَقَوَانِينِ الطَّبِيعَةِ المُتَحَرِّكَةِ.

مَثَلًا…

عِنْدَمَا تُمْسِكُ يَدُ أُنْثَى..

أَعْشَابًا وَطَحَالِبَ تُشْبِهُ المُوسِيقَا،

فَتَتَحَوَّلُ فِي تِلْكَ اليَدِ..

إِلَى أَعْضَاءٍ أُسْطُورِيَّةٍ..

هَلْ سَتَخْتَلِفُ كَثِيرًا عَنْ تِلْكَ اليَدِ..

التِي احْتَضَنَتْ تَجَارِبِي الأُولَى..

فِي كِتَابَةِ قَصِيدَةٍ تَقْلِيدِيَّةٍ

تُشْبِهُ خُطُوطَ السِّكَكِ الحَدِيدِيَّةِ،

وَضَمَّتْهَا إِلَى صَدْرِهَا بِحَرَارَةٍ..؟

صَدْرُهَا…

الذِي يُشْبِهُ قِطْعَةَ مُوسِيقَا..

تَعْزِفُهَا أَصَابِعُ الضَّوْءِ.

صَدْرُهَا…

الذِي اسْتَقْبَلَ يَدَيَّ وَرَأْسِي بِوُدٍّ،

وَأَعْطَانِي مَفَاتِيحَ الدَّهْشَةِ الأُولَى،

وَإِشْبَاعِ الفُضُولِ..

لِمُعَانَقَةِ أُنُوثَةٍ مُفْرِطَةٍ.

كَانَ أَوَّلَ حُزْنٍ حَقِيقِيٍّ…

أَنْ يَخْتَفِيَ فِي أَقْصَى المَشْهَدِ،

مُتَرَبِّصًا بِي أَحَدَ بَدَائِلَ عَشْرَةٍ:

أَوَّلُهَا:

جُرْأَةُ الكَشْفِ عَنْ عَوَالِمَ أُخْرَى..

تُنَاسِبُ تَشْكِيلِيًّا بَعْدَ حَدَاثِيٍّ.

وَآخِرُهَا:

أَنْ نَلْعَبَ مَعًا لُعْبَةَ القِطِّ وَالفَأْرِ.

وَالثَّمَانِيَةُ الأُخْرَى:

حُلُولٌ غَيْرُ عَمَلِيَّةٍ..

لِمُشْكِلَةِ بُكَاءِ طِفْلٍ..

فِي التَّاسِعَةِ وَالعِشْرِينَ.

أَيُّهَا السَّادَةُ المُفْرَدُونَ

أَنَا الوَحِيدُ الجَمْعُ بَيْنَكُمْ،

وَلِهَذَا، وَلأَسْبَابٍ أُخْرَى،

سَأُضِيءُ المَشْهَدَ..

بِالتَّوَاطُؤِ مَعَ عَيْنَيْ أُنْثَى،

سَأُسَمِّيهَا (سَيِّدَةَ الحَوَاسِّ العَشْرِ)

سَتَخْرُجُ تَوًّا مِنْ قَفَصِي الصَّدْرِيِّ،

وَسَتَبْكِي قَلِيلًا..

عِنْدَمَا تُفَاجَأُ بِهَذَا الفَقْدِ.

هِيَ سَيِّدَةُ الحَوَاسِّ العَشْرِ

التِي تَتَنَزَّلُ عَلَى رُوحِي كَالمُوسِيقَا،

ثُمَّ تَصْعَدُ مَفْتُونَةً بِالحُزْنِ،

لِتَمْنَحَنِي وَحْدِي بَرِيقَ دَمْعَتِهَا.

وَعِنْدَمَا تَضُمُّ شَفَتَيْهَا

اسْتِعْدَادَاً لِقُبْلَةٍ تِرَاجِيدِيَّةٍ

تَأْخُذُ شَفَتَاهَا شَكْلَ فُوَّهَةِ بُرْكَانٍ.

وَمَعَ هَذَا..

هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى إِطْفَاءِ حَرَائِقِي..

بِدَمْعَةٍ وَاحِدَةٍ.

هِيَ سَيِّدَةُ الحَوَاسِّ العَشْرِ

التِي تَخْتَصِرُ كِيمْيَاءَ عَيْنَيْهَا..

فِي نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ.

تَنْقُرُ شُبَّاكَ رُوحِي،

بَيْنَمَا أَنَامِلُهَا قُبَلٌ طَازَجَةٌ..

عَلَى أَوْتَارِ القَلْبِ.

(لأَمْرٍ مَا..

لَنْ تَشْغَلَنِي هَذِهِ المَجَازَاتُ الذِّهْنِيَّةُ،

رُبَّمَا حَتَّى تَنْطَلِيَ تَدَاعِيَّاتُهَا..

عَلَى قَارِئِي الوَحِيدِ المُفْتَرَضِ)

هَذَا القَارِئُ (بِالتَّأْكِيدِ) سَعِيدُ الحَظِّ،

فَقَدْ تَرَكْتُ لَهُ الفُرْصَةَ..

لِيُتَابِعَ مُجْرَيَاتِ الأَحْدَاثِ..

عَلَى كُلِّ الأَصْعِدَةِ.

هَذَا القَارِئُ (بِالتَّأْكِيدِ)

لَنْ يَفْقِدَ قُدْرَتَهُ الغَرِيزِيَّةَ عَلَى الدَّهْشَةِ،

وَالابْتِسَامِ،

وَقَبْلَ هَذَا..

الهُتَافُ فِي المُظَاهَرَاتِ..

تَأْكِيدًا لِحَقِّهِ فِي التَّفْكِيرِ..

بِصَوْتٍ عَالٍ.

هَذَا القَارِئُ (بِالتَّأْكِيدِ)

جَسُورٌ وَمُنَاضِلٌ،

فَقَدْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكْتُبَ هَذَا النَصَّ بِعَفْوِيَّةٍ،

ثُمَّ قَرَأَهُ.

هَذَا القَارِئُ (بِالتَّأْكِيدِ) قَارِئٌ مُفْتَرَضٌ،

لِنَصٍّ لَمْ يُكْتَبْ بَعْدُ.

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