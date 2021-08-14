قراءة في ديوان شيماء الغيطي” غمض عنيك واحلم بقى “…منصورالغدادي

جاء الديوان متأخر جدا فهو أول ديوان مطبوع للشاعرة وأعلم انها كانت تعد نفسها لاصداره منذ سنوات عديدة ولم تتثنى الفرصة لذلك الا مؤخرا من خلال فوز الديوان بمسابقة النشر الاقليمى التابعة للهيئة العامة لقصورالثقافة عن اقليم شرق الدلتا الثقافى وقد جاء الديوان فى القطع المتوسط سبع وستون صفحة يتضمن عشرين قصيدة تتراوح بين الطول والقصر

جاء غلاف الديوان متميزا و يحمل لوحة فنية معبرة بصدق عن معنى واسم الديوان الذى اختارته الشاعرة

صورة الغلاف الامامى رسم لوجه فتاة غير مكتمل حجبت عيناه بقصد واكتمل الوجه بسلم صاعد للاعلى والوجه متحجر تملاؤه الشقوق وكتبت جملة العنوان مكان العينين (غمض عنيك واحلم بقى )وهو طلب من الشاعرة للمتلقى بان يغمض عينيه كدعوة للدخول الى عالم الاحلام والخيال والسلم الصاعد هو وسيلة للهروب من الواقع المعاش

العنـــوان :- (غمض عنيك واحلم بقى )

يعتبر العنوان هو المفتاح الذهبى للولوج الى عالم الديوان وهو رسالة لما يتضمنه عالم الديوان من دلالات ومسارات وهو طلب من الشاعرة لان نغمض اعيننا ونسبح معها فى عالمها المليء بالاحلام ولكنى هنا اختلف معها اعتقد انها جملة طويلة يمكن قسمتها فلوقلنا (غمض عنيك ) أو (احلم بقى) حيث ارتباط الاحلام بالنوم واغماض العيون ثم ان الديوان يحمل أكثر من عنوان مشوق وجذاب وقادر على وصف الحالة الشعرية الحقيقية للديوان مثل (ترنيمة – توب الوجع – قصاقيص – الغريب – الوتد – أقرب فين ؟ وغيرها ….) ولكن المفاجئة بالنسبة لى شخصيا انه ليس هناك قصيدة فى الديوان تحمل هذا العنوان ولكنها جملة شعرية داخل قصيدة (غربة وطن ) ص36

ترنيمة ….ص11

نفس محجوز /فى قلب الحنجرة الساكته /بيقسم حدة المشوار لترنيمة ثنائية /أنا ….وانت /وتضفيرة من الاحلام /وبحر كبير وموج عاتى /بلاش تغرق من الاول … على الشط اللى جوايا… /وموت فيا ….. أموت أنا فيك

الملمح الاول :- البساطة وعدم التكلف بعيدا عن السطحية والسقوط فى فخ المباشرة والتى اصبحت أفة الادب الحديث وهما ( المباشرة أو الالغاز)

تجد كثيرا من الادباء يسقطون لهذين السببين اما ان تصبح القصيدة ملغزة تستعصى على الفهم حتى عن كاتبها او يلجأ البعض الى المباشرة الفجة ( السطحية) حيث يكون العمل الادبى سهل المنال بحيث يمكن تلخيصه فى كلمة أو سطر كما يطلق البعض عليه مصطلح مجانية الكتابة حيث يطيك العمل الادبى كل ما فيه ليس من أول قراءة فقط بل من أول سطر

اما عن شاعرتنا هنا فهى مثال للشعراء الكبار بحيث تجد بساطة الطرح وعمق التجربة حيث تظن أن كلماتها عادية سهلة ولكنها تفاجئك بدقتها وروعتها وهو ما يمكن أن نسميه بالسهل الممتنع حيث انها صاحبة اسلوب خاص بها فى السرد واللغة الشعرية الراقية والجذابة

الملمح الثانى:- الموسيقى عند (شيماء الغيطى ) جميلة وسهلة منسابة ومعبرة وقل أن تجدها تكسر الوزن الشعرى كما انها تتميز بالتنوع داخل العمل الأدبى الواحد فالديوان كله كتب بالشعر الحر وهو شعر موزون ولكنه غير مرتبط بعدد تفعيلات محددة كما يرتبط بها الشعر العمودى الا ان الشاعرة تضيف أيضا موسيقى داخلية اخرى بحيث تقفى بعض الابيات وتكتب راعيات داخل القصيدة أو فى نهايتها كنوع من الحلى والحواشى وهذا يجعل موسيقى العمل خفيفة متراقصة قريبة الى الغناء

مفتتح ص 40

الكف ضم الكف يحضن لهفته / ويمد كوبرى للى مش طايله / والمينا قرب م السفينه دفته / فتحت عينيه على حلم كان شايله .

الملمح الثالث :- صاحبة النفس الطويل ليس فى طول القصيدة ولكن فى طول الجملة الشعرية والبناء الدلالى وقلة جدا من يملكون تلك الموهبة الصعبة حيث تحتاج الكتابة بهذه الطريقة الى حرفية عالية ووعى ممتاز بالنص دون الاخلال بروح العمل مثال ص41 يا ضلى يا اللى فضلت ساير / ف الدروب أيوب / قوام مليت من السكة المحنية/ حنايا الضهر بدموعك / ونفسك نبتدى بكرة / من امبارح/ بدون ما تعرى صدرك فى الميدان / وتبدأ حرب مسئولة / عن القدر اللى جاى وحده.

الملمح الرابع :- الصورة عند (شيماء الغيطى ) تتنوع بين الصورة الكلية للعمل والصور الجزئية الداخلية مستخدمة الخيال فى أبهى صوره من تشبيه واستعارة وكناية فاستطاعت ان تنطق الجماد وتتحاور مع الاشياء وقلب الصور المنطقية مثال أن يقول الرجل (انا أشرب السيجارة ) السيجارة التى شربتنى ولسوف تدهش مثلى من كم الصور الملهمة والجديدة على سبيل المثال( القبر حافر سكته – كل الاغانى غرقانين – السكة مش راضية تقرب جسرها منى – ليه بطلت ألقى حروفى بتشلنى – ملحنانى جراح – رقص الغنا لحظات على ضلى – البوح بيغزلنى – كلام مشنوق من الغصة – أوعاك تسيب الطابية تأكل مطرحك – فتح عينين الصبح فيه – من غير ما تبنى سيرك من جثث الكلام – اجرح عينيهم بالسكات … وغيرها ) من الصور الجديدة المدهشة.

الملمج الخامس :- الموت داخل الديوان …. ليس صدفة أن يكون الغلاف باللون الاسود وكل القصائد الاما ندر تتحدث عن الموت والقتل والشهادة بل إن أول قصيد فى الديوان تحمل(موت بقا) وفى آخرها دعوة صريحة للموت اسمع معى ص7/ قاصد تفرغ كل أحمالك هنا / بره الموانى الطيبة / مش كنت تصبر حبتين / وتموت هناك .

قصيدة( ترنيمة) .. وحاول ترسي جوايا / وموت فيا / أموت أنا فيك

قصيدة (ضرب الجرس) .. ياقلب يا موجوع … احضن بقية صوتك / جربت شكل الوجع .. لايق عليك موتك

قصيدة (موت) .. ارضى بنصيبك بقى .. احضن دموع صوتك / ولا حد عاش للمدى .. مكتوب عليك موتك

قصيدة( توب الوجع) بداية…. خيط دموعك كفن..لأجل القتيل مدبوح/ لما الفؤاد اندفن .. طبطب حبيب الروح

نهاية …. سلطان هواك شدنى .. لما لحدود روحك / ف بنيت لى بيت ضمنى .. واتاري بيتى ضريح

قصيدة( بكيتك يا بنى) تحكى عن ام تفقد ابنها الذى الذى اغتالته يد الخسة والارهاب والقصيدة بها من المعجم الدلالى من العبارات مثل الموت والدماء والاشلاء والكفن وفى نهايتها تقول …وهادعى لروحى بالمرة وهادعى لك … باصبر قلبى يا عمرى وياخد تار من الجبناء اللى قتلينك

قصيدة (يوجين ) ص33 ايه باقى لك فى الحياة / باقى نفسك / هوه ده الخط اللى فاصل بين حياتك والممات / فضهالك / واقطعه

قصيدة (غربة وطن) ص39 حلقة سمك والكل بيعلى المزاد الكل نفسه يبيع فى حته من الوطن أما الوطن قرر يموت

قصيدة (مفتتح) ص42 كل السكك شاية طرحك / لما لحدود المصير/ يا هتلقى جواها فرحك يا اما هتموت يا طير

قصيدة (الغريب ) ص52 انسي الالم واجرح عينيهم بالسكات / واصب ضلوعك شرنقة / تفصل غناك عن اللى يتمناك تموت / من غيرغنا

قصيدة ( الوتد )ص57 ف تبص ع النعش اللى حاوى أغنياتك والكفن وتحس انه اللى مات ماكانش شاعر كان شهيد

قصيدة (البورصة) ص60 هوه فيه ميت يعرف يصحى / والا يلاقى اللى يصحيه

غير أنك أيضا يمكن أن ترى الموت المعنوى داخل الابيات وبين السطورمثل قصيدة (عطيل) ص45

ليه تنفض عمرى منك/ وانت لضمة روحى فيك /فى المحطة لسة فيه قطرين مجوش/ قطر عمرى اللى انقضى وما عشتهوش / وقطر تانى لسة جاى ماتضيعوش .

ما كل هذا الموت الذى دخل الى عالم الديوان وتغلغله فى اكثر صوره ومفرداته وهل هى الصدفة التى جمعت لون الغلاف الاسود الحزين مع محتوى الديوان .

الخاتمة:- نحن هنا أمام تجربة شعرية حقيقية متحققة وممتلكة لكافة أدواتها الفنية قادرة على رسم الصور المعبرة متنوعة الأغراض ومتعددة الأساليب قادرة على رسم عالمها الفنى المختلف

لا يسعنا فى النهاية الا تهنئة الشاعرة وتهنئة أنفسنا على ديوان انتظرناه طويلا فجاء على خير شكل ومثل