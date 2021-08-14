سندريـلا..شعر منال الصناديقي

شعـــــــــــر

سندريـلا

منال الصناديقي

سندريلا اللي بتطلع

كل لحظة من عيوني

ترسم الأوضة مراكب

زي جِفن الليل حِنين

لما بيِسَكِّن همومي

شدت الأوراد أهلة

خطفتني من جنوني!!

يا أميرة من نسايم

خبوا ليه طَرفك فـ حلمي

شكلوكي بنات عقولنا

بورترية حـَد النجوم

انتي عارفة…

لما باتخيل قُليبك بأسألك

: هو يعني زي قلبي

يعزف الأوجاع قصيدة؟

ولاَّ كل هَمُه سِكة…

مضفرة فـ طَرفة حِذائك؟

تجري عند أمير مخاوي

ضِحكتك هى كونه

تعرفي….

البنات اللي تحبك

فاكرة إن النور لُقا

عند دقات الهروب…

وإن روحك لحن دافي

يطهر الأوجاع خَلاص.