طاووس في عرشه للفنان و الشاعر البحريني… إبراهيم المنسي

يستعد الفنان والشاعر البحريني ابراهيم المنسي لإطلاق ديوانه طاووس في عرشه. الديوان هو الأول في مسيرته الشعرية التي ربما زاحمتها مسيرته المسرحية.

ابراهيم المنسي شاعر وفنان مسرحي بحريني يدأ مسيرته الفنية ممثلا مسرحيا بمملكة البحرين وتوجها بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت لكن الشعر لم يكن يفارقه أبدا فكتب و نشر العديد من القصائد أن توجها بالإصدار الشعري الأول – ديوان طاووس في عرشه-

عن الديوان صرح إبراهيم المنسي ” إن قصائده تتميز بالتطور والحيوية المستمرة، إلى جانب الاستفادة من التراث الشعبي” حيت أن الديوان من الشعر الشعبي البحريني.و يقسم إلى ثلاثة أقسام”

الأول، يضم القصائد الوطنية و الثاني قصائد وأشعار ومواويل بالعامية أما الثالث فبضم قصائد مهداة إلى شخصيات بعينها. أضاف المنسي أنه يرجع الفضل يريد أن شريكة حياته أم محمد التي كان لها دور كبير في مساندته و خروج الديوان إلى النور، و شكر أيضا الكاتب والفنان إبراهيم راشد الدوسري الذي يعده مرجعخ الأول في كل كتاباته، وصديقه علي القصاب والذي كانت له بصمات أضفت تميزا للديوان و حيدر العرادي الذي أخرجه فنيا