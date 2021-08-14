قصيدة..شعر أمجد ريان

شــعــر

قصيدة

أمجد ريان

ممدد على السرير

غير نائم ، وغير مستيقظ

أنفاسى هادئة منتظمة ،

وفى أذنى بقايا أصواتٍ

قادمة من الشارع:

عربة تبدأ التحرك ،

وأم تنادى طفلها

ثم صمت مهيب.

أنا كافر بالجوائز

بكل درجاتها ، ومستوياتها

وإن كنت أحلم أحياناً:

بأنه كان من الممكن

أن أعيش في عالم آخر

فيه جوائز حقيقية صادقة

فأغرق في التوفيق وفي الفلوس.

أحياناً يتحوّل الصمت إلى كلمات

أو تتحول الكلمات إلى صمت

لذلك فنحن دائماً :

نحتاج إلى أن نبدأ من جديد

كانت الجائزة ترفرف في السماء

تبرق وتتلألأ ، في طريقها نحو الأفق

وكانت العيون شاخصة نحوها

كان البعض يلهث

والبعض جحظت عينه

حتى كادت تنفجر

والبعض ركب أحصنة مسرجة

ليطاردها حتى آخر نقطة

وقليلون هم الذين اكتفوا

بالتأمل والمراقبة

.

هناك دائماً عناصر مجتمع قادم

فى رحم المجتمع القائم

وأنا كنت أمشى بين الحوائط الباهتة

وأتأمل الشقق الفقيرة:

رأيت الستائر الصغيرة

المحزومة فى منتصفها

ورأيت حجرة الكراكيب

والسندرة المعلقة تحت السقف

ورأيت الناس

في كل يوم

يذهبون إلى فراش النوم في الليل

فيضعون رؤوسهم على المخدات

مستعدين للقاء اليوم القادم