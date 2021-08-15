تعرف على مراحل تطور أداء هواتف انفينكس خلال 7 سنوات

تعد المعالجات عقل الهاتف الذكي ومحوراً مركزياً يستقبل وينفذ مئات الأوامر، وتحول أيضاً تفاعلات المستخدم إلى تغييرات مرئية على الشاشة، كما أنها مسؤولة عن كفاءة الهاتف المحمول وسرعته وعمر البطارية، وهذا ما يجعل اختيار الهاتف الذكي ذو القدر المناسب من الطاقة مهماً للحصول على الأداء المطلوب وليتناسب بشكل مريح مع ميزانية الفرد.

منذ دخولها إلى السوق المصري في 2014 ، قدمت Infinix مجموعة واسعة من الهواتف المزودة بأفضل التقنيات في فئتها والمزايا المتخصصة والمختلفة التي تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة. ونظراً لأن المستهلكين يبحثون باستمرار عن الهواتف الذكية التي تتخطى الحدود بإمكاناتها، غيّرت إنفينكس كيفية تصميم هواتفها الذكية وصنعها بشكل كبير.

تتم ترقية كل سلسلة من سلاسل Infinix باستمرار عبر تزويدها بمجموعة من المزايا القوية والبرامج ذات الإمكانات المذهلة، وتضم التقنيات المتطورة في أجهزة العلامة التجارية انفينكس أحدث المعالجات وعمر البطارية الطويل والشاشات الضخمة، مما يجعل هواتفها مثالية للاستخدام اليومي والبث والاستماع إلى الموسيقى وممارسة الألعاب.

حدثت Infinix في وقت سابق من العام الجاري المعايير من خلال إطلاق أجهزتها الذكية الفائقة بتصميم فريد ومظهر واثق يُكمّل أسلوب حياة الشباب ويستقطب الأنظار.

وارتقت سلسلة Note 10 من إنفينكس بإمكاناتها من خلال توفير النهج المستقبلي للاعبين المصريين وتقديم المزايا المطورة والتقنيات المبتكرة الجديدة في السلسلة، ويشغل الهاتف الذكي معالج MediaTek Helio G85 ثماني النواة ووحدة معالجة الرسوميات Mali-G52 MC2، مما يمنحه أداءً متفوقاً وسلساً يتيح للمستخدمين التبديل بين التطبيقات بسرعة ودون عناء، كما أنه يمنح المستخدمين صوراً مذهلة وأداءً قوياً وتجربة لعب مشوقة مع بطارية موثوقة وطويلة العمر.

قامت إنفينكس مع إطلاق أحدث إصدار من HOT 10S في السوق المصري بترقية سلسلة Hot بشكل واضح وتميزت عن منافسيها لتصبح رائدة في فئة الهواتف الذكية المخصصة للألعاب والترفيه.

ويأتي الإصدار الجديد مدعماً بمعالج Mediatek Helio G85 الذي يجعل الهاتف يتفوق على معظم منافسيه ويوفر أداءً قوياً لعشاق ألعاب الهاتف أثناء التنقل، وتوفر المعالجات وقت استجابة أسرع ومعدل إطارات أسرع، مما يقلل من وقت التأخير بشكل كبير ويوفر تجربة ألعاب محسّنة بشكل عام.

كما أن هاتف Concept 2021 Infinix مزود بخاصية الشحن السريع المذهلة والتي تشحنه من صفر إلى 100% خلال عشر دقائق، وهو مدعم بمعالج ثماني النواة 64 بت مع نواتين للأداء ARM Cortex-A76 وستة وحدات معالجة مركزية Cortex-A55 موفرة للطاقة بتردد 2.05 جيجاهرتز و2 جيجاهرتز على التوالي. ويمتاز الجهاز بملمس مذهل وشاشة رائعة.

وتعتبر انفينكس هي الفائزة برأينا، لأنها صممت هواتفها الذكية خصيصاً للشباب الذين يرغبون بالتميز والتواصل ومواكبة تطورات العالم، علاوة على ذلك، تواصل العلامة التجارية دفع حدود التقنيات المبتكرة والتصاميم الإبداعية لدفع عجلة مستقبل تصميم الهواتف الذكية إلى الأمام.