غياب الخدمات ..وتدني فى أداء المحليات وإبعاد الكفاءات عن العمل في الفيوم

الفيوم .. أحمد حسن

يعاني المواطن في محافظة الفيوم من تدني في الخدمات ،وارتفاع معدلات الجريمة ،وإنتشار القمامة في معظم الشوارع .. ناهيك عن استمرار مشكلة مشروع ” ابني بيتك” بمركز اطسا وعدم تسليم المواطنين بيوتهم بسبب ضعف المرافق، ورغم الوعود بالحل لم يتم حل المشكلة حتى الآن ..

ومنذ تولى محافظ الفيوم د. أحمد الأنصارى الحالي منصبه منذ 3 سنوات ،وهناك انخفاض في أداء المحليات وتعيين بعض القيادات بديوان المحافظة ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية لمجرد وصلة قراباتهم بشخصيات مهمة ،ومن يعارض يتم إلغاء ندبه ورحيله عن ديوان عام المحافظة ..وعلى الرغم من طلب اغلب الاحزاب موعدا لمقابلته لعرض مطالب المواطنين ومشاكلهم ،إلا أنه يرفض اللقاء مع أي حزب سوى حزب مستقبل وطن..

لم يشعر المواطن الفيومي خلال تلك الفترة إلا بمبادرة رئيس الجمهورية” حياة كريمة” أما خلاف ذلك فلم يقدم المحافظ للمحافظة .

جرائم

تقول د. مريان سامي رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لم يقدم محافظ الفيوم في الفترة السابقة الجديد،فكان مشروعه القومي كسابقيه هو تطوير السواقي وهذا مشروع مهم و خاصة رجوع السواقي كمتنفس للمواطنين ولكن لكي يتم الاستفادة من هذا التطوير يجب أن يتم الإعلان السياحي للفيوم بشكل أكبر بكثير سواء سياحة داخلية او خارجية ويجب توفير وسائل مواصلات للأماكن السياحية حتى يكون أهالي الفيوم والسياح قادرين على الاستمتاع بها ولكنه لم يفعل ذلك.

واضافت انه من اهم المشكلات :ازدادت معدلات الجرائم في في الفيوم..كما يقصر تواصل المحافظة مع عدد معين من الأحزاب والجمعيات ..وبالنسبة للقمامة بالفيوم لم يستغل المحافظ وجود مصنع لتدوير القمامة ولازالت القمامة بالشوارع ..واخيرا بالنسبة لي كأمينة حزب قدمت له عدة شكاوى للمواطنين وطلبات لتحسين الأداء المروري للمحافظة ولكن لم يتم الرد على الطلبات وايضا بالنسبة لشكاوي المواطنين عندما ارسلها للمحافظة يكون الرد دائما تحت الدراسة.

تقصير

يقول د. صابر عطا رئيس حزب الوفد بالفيوم : لا يوجد شئ مميز فى أداء المحافظ الحالى بل على العكس هناك تقصير وسوء تخطيط فى إدارة ملفات المحافظة كل ما هنالك فقط مبادرات رئاسية وهو يتولى الإشراف على تنفيذها أما إبتكار أو أداء جديد لا يوجد.. فالمحافظ هو من يفرض نفسه بحل مشاكل المواطنين والعمل علي راحتهم .

*مرتعا للجماعة الارهابية

يقول حسن جبر أمين حزب التجمع بالفيوم :هناك تدن فى أداء المحليات وإبعاد الكفاءات عن العمل فيها وتكليف أشخاص ليس لهم دراية بعمل المحليات وبدون تدريب وطريقة شغل الوظائف القيادية بالمخالفة للقانون عن طريق تيسير أعمال فالقانون ينص على وجوب عمل إعلان لشغل تلك الوظائف ..وهناك انخفاض وسوء تخطيط الطرق وتجميل المدينة بالرغم من كونها محافظة سياحية .. وهناك تقصير فى أداء المحليات فى ملف أملاك الدولة و بالأرقام … ومن ضمن التجاوزات ايضا انه من الغريب فى أن هناك مساعى لبناء مسجد على أراضى أملاك الدولة دون إعتراض من أحمد شاكر رئيس مجلس المدينة بدون تصريح ومخالف للقانون وعندما أعترض على الأسيوطي رئيس الوحدة السابق تمت إقالته بالرغم من التفاف أهالى الحى وأدائه المتميز والغريب أن المساعي تتم بواسطة جماعات إسلامية محظورة وتم تكليف رؤساء وحدات محلية بمؤهلات متوسطة بالمخالفة للقانون ..

وأضاف حسن من المعروف أن الفيوم من أفقر محافظات الجمهورية وكانت مرتعا للجماعات الإرهابية لذلك هناك مطالب بمحافظ قادر على تنمية المحافظة والمساعدة للخروج من دائرة الفقر