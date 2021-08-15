بوادر أزمة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمنوفية

المنوفية .. عادل شحتينو :

اصدر مجلس نقابة الأطباء البيطريين بالمنوفية بيانا يطالب فيه الدكتور نقيب عام الأطباء البيطريين بالتحرك السريع لضمان حقوق الأطباء البيطريين،و بالتواصل مع رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء..كشف البيان عن غضب وسخط الأطباء البيطريين من هيمنة واحتكار واستيلاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تخصصات الأطباء البيطريين ومحاولة إقصاء دورهم فى الحفاظ على صحة وسلامة الغذاء

مؤكدين أن سلامة الغذاء حق اصيل للأطباء البيطريين نظرا لخبرات وإنجازات الأطباء البيطريين الكبيرة فى هذا المجال من سنوات طويلة ..وتساءل البيان ما مصير الأطباء البيطريين وهل المجازر والتفتيش على اللحوم تتبع الأطباء البيطريين أم لا..واين الأطباء البيطريون من هيئة سلامة الغذاء؟