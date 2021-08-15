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وفاء فوزى حسين مشرفًا على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق

كتب جريدة الأهالي
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كتب :محمد يعقوب

أصدر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم ( ١١٩٠) اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 بتعيين الدكتورة وفاء فوزى حسين إبراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بالإشراف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لحين تعيين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجانب عملها.

وجريدة الأهالى و رئيس الجامعة يتقدمون بالتهنئة، لها متمنين لها دوام التوفيق والسداد لخدمة جامعة الزقازيق العريقة.

جريدة الأهالي
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