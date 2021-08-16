وزير السياحة والآثار يشارك في انطلاق فعاليات الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

شارك مساء اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، في فعاليات افتتاح الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى أطلقت فعالياته الدكتورة إيناس عيد الدايم وزيرة الثقافة من محكي القلعة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وسط تطبيق متكامل للاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وقد أعرب الدكتور خالد العناني عن سعادته بانطلاق هذا المهرجان مرة أخري بعد توقفه العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتا إلي أن مشاركة وزارة السياحة والآثار في هذا الحدث يؤكد على التعاون المثمر مع وزارة الثقافة لتقديم الخدمات والأنشطة الابداعية فى المواقع الأثرية بما يساهم في إبراز الوجه الحضارى لمصر ويعمل على جذب اهتمام المواطن الى الفن والإبداع وتراثه الحضارى ويساهم فى الارتقاء بالوعي السياحي والأثري والثقافي لدي المواطنين وتنشيط حركة السياحة الداخلية والثقافية، إلى جانب إثراء تجرية السائح في مصر نتيجة تعزيز الأجندة الثقافية والترفيهية الثرية والمتنوعة لمصر، مثمناً دور وزارة الثقافة فى تقديم خدماتها وأنشطتها بكافة المحافظات.

وتمنى الدكتور خالد العناني للحضور مهرجان سعيد يتمتعوا خلاله بالجمال والفن الراقي لبلادهم، ويتعرفوا من خلاله على آثار بلدهم.

وخلال فعاليات افتتاح المهرجان، قاما وزيرا السياحة والآثار والثقافة بتكريم 11 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى واخرين شاركوا فى تحقيق نجاح المهرجان عبر دوراته المتتالية.

وقد حضر الافتتاح الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه بالنيابة عن الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وأعضاء مجلس النواب.

وقد اُستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني، ثم قدمت مجموعة موسيقي الحجرة معزوفة الفصول الأرقعة لفيفالدي وكونشيرتو التشيللو لباخ ، ثم عزف علي الة الريكوردر للفنان الشاب مدحت ممدوح بمجموعة من مؤلفاته ، ثم الثنائي الموسيقي فؤاد ومنيب بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو جورج قلته بمجموعة من ابداعاتهما الموسيقية.

جدير بالذكر ان الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى.

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