60 % من مساحة القاهرة مناطق عشوائية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ان تكون القاهرة خالية من العشوائيات واختفاء كل المناطق غير الآمنة بنهاية العام الحالي.

وذكر أنه سيتم إخلاء منطقة سن العجوز خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم تسكين الأهالي الأسبوع المقبلة، بالإضافة لعزبة أبو قرن، وهي من أكبر المناطق غير الآمنة، وتم بدء تسكين أهاليها، بجانب منطقة السلام، وتم بدء إجراءات التسكين.

وتخضع منطقة سور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو، والزبالين في 15 مايو، وبطن البقر، تل العقارب ، وهضبة الحرفيين إلي التطوير أيضا لكن ماذا عن المناطق التي لم تخضع للتطوير حتي الآن.

وحسب تصريح المهندس خليل شعث المشرف على وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة فإن 50% من سكان العاصمة يسكنون في مناطق عشوائية.

وتستحوذ مدينة القاهرة على النصيب الأكبر من المناطق العشوائية تضم 68 منطقة مطلوب تطويرها و12 منطقة أخري مطلوب إزالتها تماما لأسباب أمنية هي ما تخضع للتطوير بالفعل.

في القاهرة الكبرى وحدها بلغ عدد سكان العشوائيات 8 ملايين و614 ألف نسمة يسكنون مساحة 137,9 كم مربع.

ويطلق الاقتصاديون على المناطق العشوائية في مصر وصف “أحزمة الفقر” وتحاصر العاصمة من الشمال مناطق شبرا الخيمة المطرية وعين شمس. وفي الجنوب مناطق دار السلام البساتين حلوان والتبين وفي الوسط توجد الفسطاط واسطبل عنتر وفي الشرق منشية ناصر والزبالين.

وعلى الحدود المشتركة بين محافظتي القاهرة والجيزة تتمركز العشوائيات بمناطق بولاق الدكرور والهرم وإمبابة.

الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة العامة والمحلية قال: أن حجم الأماكن غير المخططة في مصر ما بين مناطق خطرة تحتاج إلى إزالة كاملة وأماكن تحتاج إلي تطوير تبلغ حوالي 60% تقريبا.

لكن ربيع يري أن خطوات الدولة في الوقت الراهن لتطوير المناطق العشوائية وإعادة تأهيلها اجتماعيا غير مسبوقة بالمقارنة بالعهود السابقة .

وأوضح ربيع: للخروج من هذه الأزمة على الدولة أن تقوم بتخطيط استراتيجي وعمل حزمة من الإجراءات والقوانين. تحدد المستهدف من تطوير هذه المناطق بعد دعمها بالخدمات الأساسية والبنية التحتية وإعادة توزيع المدارس والجماعات والتركيز على التعليم والصحة.

وذكر ربيع أن تضخم العشوائيات في مصر أثر على النسيج الاجتماعي لكنها مع التخطيط الحالي سوف تتغير بمرور الوقت خاصة مع اهتمام الدولة بالمشروعات المتناهية الصغر وهو ما تعمل عليه حاليا مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس لتنمية الريف لوقف عمليات الهجرة المتدفقة من القري للحضر وأدت لتضخم العشوائيات.