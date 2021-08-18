48 % من الفلاحين فقط حصلوا على “كارت الفلاح”

كشفت نشرة مركز معلومات مركز الوزراء بعض المؤشرات: لمنظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح الذكي” حتى شهر أغسطس الحالى والتى أعدتها وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي لمساعدة الفلاح في الحصول على كل مستحقاته من الدولة، أن (5.6) مليون حيازة هي إجمالي عدد الحيازات الزراعية في مصر، تستحوذ محافظة الشرقية على النصيب الأكبر من الحيازه حيث تبلغ (701.3) ألف حيازة، يليها محافظة الغربية (509.6) آلف حيازة.

(3.8) مليون فلاح هو إجمالي عدد المتقدمين للحصول على الكارت، كان لمحافظة المنيا النصيب الأكبر منها بحوالي (2.4) مليون فلاح، بنسبة (%63.2) من إجمالي محافظات الجمهورية.

(3) ملايين كارت هو إجمالي عدد الكروت المصدره للفلاحين فى مصر، جاءت محافظة الشرقية في المركز الأول بإجمالي (368.4) ألف كارت، أي بنسبة (%12.3) من إجمالي محافظات مصر، يليها محافظة الدقهلية (335.8) ألف كارت بنسبة (%11.1) من إجمالي محافظات مصر.

(1.5) مليون كارت هو إجمالي عدد الكروت المُفَّعلة حتى الآن، حيث بلغ نسبة الفلاحين الحاصلين على الكارت (%48.1)، كان لمحافظة الغربية النصيب الأكبر بنسبة (%78.8)، يليها محافظة أسيوط بنسبة (%74.2)، ثم محافظة سوهاج بنسبة (%72.7).