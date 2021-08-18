هل يتحمل 1.6 مليون عامل غير منتظم رفع سعر الرغيف المدعم؟

كشفت أزمة كورونا، عن جزء من حجم العمالة غير المنتظمة، والذين ليس لهم دخل ثابت، وتم دعمهم من خلال صرف 500 جنيه على ثلاث دفعات، خلال الأزمة، وبلغ عددهم مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، يضاف إليهم ما هو مسجل بالفعل في مديريات القوى العاملة من هذه العمالة، ويتقاضون منحا اجتماعية شهرية.

تعاني هذه الفئات من ظروف معيشية صعبة، وتزداد سوءًا برفع سعر رغيف الخبز، فهم يتقاضون منحا وإعانات لكي يحصلوا عليه، فكيف يتم رفع سعره!!

قال حسن شحاته امين عام اتحاد عمال مصر: نحن كشركاء اجتماعيين، قمنا بتقديم كافة أشكال الدعم المتاح “المادي والمعنوي” من أجل المشاركة في حماية العمالة غير المنتظمة التي قدرتها الحكومة رسميا بـ8 ملايين عامل، يعلمون في القطاع غير الرسمي الذي يمثل ما يقرب 60% من اقتصاد الدولة، موضحا أن مستقبل العمالة غير المنتظمة مرهون بمدى المشاركة والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال خلال الفترة المقبلة من الاستمرار في تحديث وتطوير قواعد البيانات والمعلومات لحصر تلك العمالة بشكل دقيق.