ماجدة موريس تكتب:أفلام.. وفنون وصمت

أفلام.. وفنون وصمت

ماجدة موريس

حين قدمت فاتن حمامة فيلم «أريد حلا» عن قصة للكاتبة حسن شاه من قصص الحياة الشائعة، والمؤلمة، وأخرجها سعيد مرزوق عام 1975 لتدوي في كل مكان، وتصبح سببا قويا لإصدار قانون يمنع الرجل من تعذيب زوجته، التي لا يحبها، ويسئ إليها، هو قانون الخلع، وقبل هذا قدم فريد شوقي مع المخرج عاطف سالم فيلم «جعلوني مجرما» ليكون سببا في الغاء السابقة الاولي حتي يستطيع اي انسان ان يبدأ حياته من جديد، وحين قام الكاتب اسامة انور عكاشة والمخرج محمد فاضل بجولة في اغلب مناطق الريف المصري ليقدما مسلسلهما «وما زال النيل يجري» عن زيادة المواليد، وزيادة السكان الخ وهناك أمثلة أخرى من عالم الغناء لام كلثوم التي غنت لكل مناسبة وطنية، وعبد الوهاب، وعبد الحليم، وغيرهم بكلمات شعراء لم يتركوا فرصة لمساندة الوطن في اي مشروع قومي والحان ملحنين كبار، فما الذي يحدث هذه الايام التي نعيشها الان؟ وكيف تمر علينا مشروعات كنا نحلم بها كشعب بلا آية ردود افعال من أهل الفن والعاملين به؟ وهل أصاب العطب الاقلام الموهوبة والقدرات الفنية القادرة علي التعبير عن المتغيرات الهامة في الواقع الان، والتي لا تستطيع اللقطات والمشاهد التسجيلية، والوثائقية التي نراها علي شاشات التليفزيون التعبير عنها، مهما كانت براعة صناعها، ان مشروعات مثل القضاء علي العشوائيات- التي كانت سبة في جبين مصر-، ومثل المشروع الاهم «حياة كريمة» الذي يسعي لاستعادة ملايين المصريين في الريف والقري حياة انسانية تليق بالبشر في كل مكان، وبالتالي يتمسك الريفيون ببيوتهم وقراهم ومجتمعاتهم بدلا من الفرار منها، فأين الفن من كل هذا؟ وهل يكفينا، ويكفي أهلنا في الريف، أن نري. فنانينا وهم يعلنون سعادتهم «لاننا سفراء المبادرة» في إعلان لن يترك أثرا، او فائدة، خاصة مع وجود نخبة مع اهل الفن اغلبها تتعارض اختصاصاته مع المبادرة، صحيح ان الاعمال الفنية الجيدة لابد وان تأخذ وقتها حتي يكتمل بناؤها كتابة وتنفيذا، فهل هناك مشروعات بدأت في هذا الاطار؟ ثم، ماذا عن الاعمال الاسرع في عالم الفن، الاناشيد والاغاني، والاوبريتات، والافلام القصيرة، واين مكان ودور الاذاعة المصرية التي كانت المقر الاول لانطلاقة اناشيد واغنيات تأميم القناة وحرب اكتوبر المجيدة، والتي ذهب اليها بليغ حمدي ووردة في يوم عطلة لتسجيل اغنيتها الشهيرة «حلوة بلادي السمرا بلادي» بكلمات الشاعر عبدالرحيم منصور، ان دور الاذاعة الكبري، الام، في دعم المشروعات القومية الكبري لا بد ان يستمر، وكذلك دور التليفزيون القومي، الذي يستطيع ان يقدم ما لا يقدمه غيره من برامج، واعمال درامية تضع الملايين من المشاهدين في قلب الحدث والمشروع القومي، وتذهب بهم الي كل مكان، وليس ان تأتي بمن يعرب عن سعادته بالنيابة عنهم! وفي النهاية فإنه علي القائمين علي الانتاج الدرامي الان القيام بواجبهم تجاه التغييرات الهامة في الريف وفي المجتمع المصري بأكمله، وتقديم اعمال تستطيع التعبير عن ما نراه ونشهده بصدق وعمق، وكذلك ما يخص منتجو السينما الذين عليهم فقط العودة الي الماضي القريب، واكتشاف ان الابداع لم ينضب في هذا البلد، وانما المبدعون بخير، من كل الأجيال، ينتظرون المساهمة في التعمير بالفن، وان تعطي لهم الفرص من جديد، حتي لا يأتي يوم يعتقد فيه أبناء المستقبل ان الفن انقرض ذات يوم من هذا البلد.