محمد فرج يكتب:الدكتور رفعت السعيد  سمات قائد حزبي 

الدكتور رفعت السعيد سمات قائد حزبي

محمد فرج

للدكتور رفعت السعيد كقائد حزبي عدة سمات فكرية وسياسية وشخصية وطريقة للتعامل مع الأحداث والمناخات والدوائر المحيطة تكون معاً طريقته الخاصة وأسلوبه الخاص ومنهجه في العمل السياسي وفي القيادة الحزبية، وتنطلق منها إشكالياته السياسية والقيادية، وتكون دوائر محبيه وأصدقائه وناقديه والمعادين له، وسوف نحاول في هذا المقال، التعرف على أهم هذه السمات والتعرف على مفاتيح شخصيته السياسية والقيادية.

قائد حزبي منشغل سياسياً بالسياسة اليومية:

لكل قائد حزبي طريقته في التعامل مع قضايا السياسة والعمل السياسي العام، ويتسم الدكتور رفعت السعيد السياسي بمتابعة التفاصيل السياسية اليومية والاهتمام بها، فالتفاصيل السياسية اليومية ليست قوته اليومي فقط كقارئ ومتابع جيد للصحف اليومية، وهي المهمة التي يبدأ بها يومه في الصباح الباكر ؛ بل كذلك هي اللبنات التي ينطلق منها في تكوين وجهات نظره العامة وتحديد موقفه السياسي، وتظل محدداته الفكرية والأيديولوجية قابعة هناك في الخلفية، تصنع انحيازاته وانتماءاته وتحدد توجهاته، لكنها لا تظهر في مقدمة المشهد، بل تظهر الأحداث اليومية والأخبار وزيارات المسئولين من الخارج لمصر أو من مصر للخارج ووجهات النظر المطروحة في مقال أو عمود صحفي كمحرك سياسي مباشر وظاهر للتحليل السياسي، وهذه الطريقة لا يحبها كثير من اليساريين، خاصة من يفضلون إظهار الموقف الأيديولوجي والطبقي في مقدمة كل تحليل، وكثيرون من اليساريين الذين يفضلون إظهار المواقف الكلية من النظام، وبصفة خاصة من رأس النظام، ولا يفضلون الاهتمام بالمواقف السياسية الجزئية من هذا الحدث أو ذاك أو من هذه الحكومة أو تلك، أو من هذا الوزير أو ذاك، أو من هذا المحافظ أو ذاك، أو من هذا الموظف العام أو ذاك، الأهم من ذلك أن طريقة السعيد في التعامل مع السياسة اليومية – ومع مفردات الحكم والحكومات حتى لو جاءت في إطار نقدي شديد اللهجة – تظهره – في نظر القوى اليسارية الأخرى واليساريين الآخرين – كسياسي يهتم بالمنهج العملي، وبالأحداث اليومية، وتظهره كسياسي معتدل، وتظهر مواقفه باعتبارها إصلاحية، غير ثورية، ومنخفضة السقف.

قائد حزبي منشغل تنظيميًّا بالتفاصيل الحزبية:

وللدكتور رفعت السعيد سماته القيادية التنظيمية، أهمها على الإطلاق انشغاله التنظيمي بالتفاصيل الحزبية اليومية، التي تصنع منه قائداً منشغلاً – أكثر من الجميع – بالإدارة اليومية للحزب، يستيقظ مبكراً ويكون أول الحاضرين إلى المقر المركزي، وربما يتأخر العامل المختص بفتح المقر فيفتحه بنفسه، ثم يتابع بنفسه كل شيء، ويتدخل بنفسه لحل كل مشكلة وأي مشكلة، وهو أول من يفكر في ضرورة كتابة بيان سياسي مختصر أو مطول أو تصريح صحافي أو تصحيح واقعة أو الرد على خبر كاذب، ويقابل أعضاء الحزب من القيادة المركزية أو قيادات المحافظات، ويقابل الضيوف العرب والأجانب، منفردًا أو باستدعاء عاجل لعدد من القيادات المركزية القادرين على الحضور العاجل، ويطمئن على حضور العاملين بالمقر، وعلى تفاصيل التفاصيل الخاصة بالمقر، والخاصة بانتظام الاجتماعات الحزبية، والخاصة بتنفيذ القرارات السياسية والتنظيمية والجماهيرية، والخاصة بالصحة والمرض وبأسباب الغياب أو الانقطاع عن العمل الحزبي، وحيث ينصرف من المقر في الثانية لا يتوقف عن انشغاله بإدارة العمل الحزبي متصلاً بالعاملين بالمقر أو بالمسئول السياسي مصممًا على أن يكون الأكثر انشغالاً بالحزب عن الجميع.

قائد حزبي متفرغ للعمل الحزبي اليومي بين قيادات وقامات غير متفرغة:

ولم يكن الدكتور رفعت السعيد قائدًا حزبيًّا مهتمًا بالإدارة التنظيمية اليومية للحزب فقط، بل متفرغًا – مع آخرين بالطبع – لإدارة العمل الحزبي اليومي، وقد صنع منه هذا الوضع قائدًا يأتي العمل الحزبي اليومي في مقدمة اهتماماته وأولوياته؛ بل وضعاً يأتي فيه العمل الحزبي اليومي أهم اهتماماته وأولها، بل هو عمله اليومي الأول، ثم تأتي اهتماماته الأخرى – وهي كثيرة ومتنوعة – في مرتبة تالية، ولكن بقدر عالٍ من القدرة على تنظيمٍ صارمٍ للوقت، تمكن من خلاله من الاستمرار في ممارسة اهتماماته المتنوعة دون أن يبتلعها الانشغال بالإدارة اليومية للعمل الحزبي، وأكسبه هذا الوضع وهذا التنظيم والانشغال بالتفاصيل وهذا التفرغ موقعًا تنظيميًّا مركزيًّا بين رفاقه من القيادات والقامات السياسية في مجالات نوعية متعددة، ولكن غير المتفرغة للعمل الحزبي وغير المنشغلة بتفاصيله بمشاكله وإشكالياته، أو التي تكتفي بحضور الاجتماعات ثم تذهب لممارسة انشغالاتها ومشاغلها واهتماماتها الأخرى.

الرجل بين الرفاق: مواقعه الحزبية بين قامات فكرية وسياسية:

وصنعت تلك السمات الثلاثة السابقة للدكتور رفعت السعيد موقعًا مركزيًّا في التنظيم الحزبي وهيئاته القيادية المركزية، بين قامات فكرية وسياسية وبرلمانية وقيادات جماهيرية عمالية وفلاحية ومهنية ومحلية، مثل الزعيم المؤسس خالد محيي الدين ورفاقه ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر: الدكتور إسماعيل صبري عبدالله والدكتور فؤاد مرسي والدكتور إبراهيم سعدالدين ولطفي واكد ولطفي الخولي وأبوسيف يوسف، ورفاقهما من القيادات العمالية، وغيرهم من القامات والقادة والمفكرين الذين كانوا في دائرة القيادة المركزية فعليًا أو في دوائر الهيئات القيادية الإقليمية من أمناء المحافظات وأماناتها وقياداتها المحلية والنقابية والعمالية والفلاحية والصحفية وهيئة الحزب البرلمانية، فتقلد مواقع أمين اللجنة المركزية ثم أمين عام الحزب ثم رئيس الحزب ثم كان آخر موقع له قبل رحيله هو رئيس المجلس الاستشاري للحزب.

وللدكتور رفعت السعيد قبل هذه السمات القيادية ومعها سماته التي أصبحت لصيقة بشخصيته، وهي سمات وصفات نابعة من تكوينه الفكري والسياسي وخبراته السياسية والنضالية والعملية، كأحد القادة الكبار في التيار اليساري المصري، الذي يدور في فلك استراتيجيات الثورة الوطنية الديمقراطية ذات الآفاق الاجتماعية وقضاياها التقليدية الثلاثة: الاستقلال الوطني، والديمقراطية السياسية، والعدالة الاجتماعية، تلك القضايا التي أضاف لها الراحل الكبير عدة مداخل واهتمامات كبرى، تأتي في مقدمتها مواجهة الطائفية والعنف والتطرف والإرهاب، وظواهر خلط الدين بالسياسة، ومواجهة جماعات الإخوان والتأسلم السياسي.

رحم الله الدكتور رفعت السعيد المفكر والمؤرخ والقائد الوطني اليساري والتنويري الكبير.