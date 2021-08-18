“ايتيدا” و”الوطنية للإعلام” ينظمان دورة تدريبية فى حماية الملكية الفكرية والتوقيع الإلكترونى

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة فى مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكترونى والجرائم الإلكترونية للسادة الإعلاميين والتى ينظمها مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، بالتعاون مع معهد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام.

تأتى فعاليات الدورة التخصصية تحت رعاية حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير.

افتتح الدورة د. خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة “ايتيدا”، بحضور أحمد عبد الغنى، القائم بأعمال مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية وبحضور أكثر من 40 إعلامى ومشاركة عدد من مدراء الهيئة التنفيذيين، وخبراء بمنظمة الوايبو والاتحاد الأوروبي، ومحاضرين وأساتذة القانون المدني.

أكد د. خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون والمشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للإعلام أن هذا التعاون يأتى فى حرص الهيئة الوطنية للإعلام على التكامل مع أجهزة الدولة المختلفة لتفعيل دور الإعلام فى نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية والتحول الرقمى وكذلك دعم الدولة المصرية من خلال إعلام واعى ومتطور يحقق الهدف، مشيرا إلى أن الهيئة تدفع بأبنائها للعمل على أنفسهم وتطوير مهاراتهم من خلال التدريب المستمر لمواكبة التطور العالمى والحفاظ على حقوق الهيئة ومصنفاتها الفنية.

وقال المهندس عمرو محفوظ، فى كلمته الافتتاحية للدورة: “سعداء بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لرفع الوعى بحقوق الملكية الفكرية للسادة الإعلاميين وذلك إيمانا بدورهم المحورى فى نقل المعرفة والجوانب المرتبطة بقضايا الملكية الفكرية ومن خلال المسئولية التى يحملونها على عاتقهم من توعية الجمهور بضرورة احترام حقوق المؤلف والالتزام بحماية الإبداع الفكري”.

وأكد محفوظ أهمية الدور الذى يمكن ان يلعبه الإعلام فى توعية المواطنين بهذا المجال الهام وضرورة الحفاظ على الفكر الإبداعي، مشيرا إلى أن شركات التكنولوجيا العالمية الموجودة حاليا فى السوق كانت مجرد فكرة مبتكرة حافظ أصحابها عليها وقاموا بحمايتها وبالتالى خلقت عوائد تتخطى قيمتها ميزانيات بعض الدول.

وتولى الهيئة اهتماما كبيرا بمجال حماية الملكية الفكرية ورعاية الشركات التكنولوجية الناشئة المبتكرة لما لها من أهمية فى دفع علميات النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات حيث تتوقع الهيئة أن تجذب الشركات المصرية الناشئة استثمارات بقيمة 250 مليون دولار خلال 2021، وذلك بالإضافة إلى دورها المنوطة به لتنظيم التوقيع الالكترونى فى مصر ودفع عمليات التحول الرقمى فى كافة القطاعات.

وأضاف محفوظ: “نحن على أتم الاستعداد لنقل خبرات الهيئة الفنية والعملية لإعداد الكوادر الإعلامية فى مختلف مجالات الملكية الفكرية والتوقيع الإلكترونى وتعزيز التعاون مع معهد الإذاعة والتليفزيون لما له من دور رائد فى تقديم الخدمات تدريبية لعدد كبير من رواد الإعلام والإذاعة المصرية وفقًا لأحدث أساليب التعليم والتدريب بهدف الارتقاء بمستوى الكوادر وتنمية قدرتها ومهاراتها، كما يعد من المؤسسات العريقة التى نفخر بالتعاون معها”.

وتتضمن الدورة التدريبية، التى تُعقد على مدار يومين بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، مجموعة من المحاضرات الفنية والتى تتناول الملكية الفكرية فى عالم الإعلام الجديد، واستخراج الأدلة الرقمية فى قضايا الملكية الفكرية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وقرصنة المحتوى الرقمى المشفر وصوره الفنية، ومناقشة العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، والمعايير الفنية للحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني.