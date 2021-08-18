إل جي تطلق جهاز تنقية الهواء أحادي المرحلة ” PuriCare™ 360° ” لتلبية متطلبات السوق المصري

أعلنت إل جي مصر اليوم عن إطلاق جهاز تنقية الهواء أحادي المرحلة PuriCare ™ 360 وذلك لتلبية طلب السوق المصري ، ويمثل الجهاز إضافة جديدة لطرازات إل جي الخاصة بتقديم حلول العناية بالعملاء كما يقدم طريقة مميزة لتنقية الهواء بزاوية 360 درجة مدعمة بأنظمة فلاتر HEPA وتقنية الذكاء الإصطناعي ThinQ سهلة الإستخدام.

ويسمح تصميم جهاز إل جي PuriCare ™ 360 ° أحادي المرحلة بتنقية محيط الهواء في محيط زاوية 360 درجة بعكس أجهزة تنقية الهواء التقليدية والتي تعمل بزاوية في اتجاه واحد ، ويغطي الفلتر الخاص بالجهاز الجديد غرفة بمساحة تصل إلى 58 متر مربع وهو يساعد على تنقية 75 % من الغبار الموجود في هواء الغرفة التي يعمل بها وبمعدل أسرع بنسبة 71 % من أجهزة تنقية الهواء التقليدية ، كما يستطيع تقليل المواد المسببة للحساسية في الهواء بنسبة 99.9٪ في خلال 16 دقيقة وقادرعلى توصيل الهواء النقي لمسافة 7.5 متر.

ويعتمد الجهاز على نظام فلاتر متعدد مجهز بمرشحين الأول هو فلتر من نوع HEPA والثاني هو فلتر خاص بإزالة الروائح ، ويستطيع نظام ” HEPA ” منع 99.9 % من جزيئات الغبار فائقة الدقة فيما يستطيع فلتر إزالة الروائح الكريهة التخلص من الروائح غير المرغوبة والمواد الكيميائية المحمولة بالهواء والضباب الدخاني مثل ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين الناتج عن الطهي ، و يحتوي فلتر الهواء أيضًا على نظام إنذار لاستبدال الفلتر لتنبيه المستخدمين بالوقت المناسب لتنظيف الفلتر أو استبداله.

ولسهولة مراقبة جودة الهواء ، تم تجهيز جهاز إل جي PuriCare ™ 360 أحادي المرحلة بمؤشر ذكي مزود بشاشة

” LED” والتي تتغير ألوانها بتغير جودة الهواء في الغرفة وتتدرج من الأحمر ثم البرتقالي ثم الأصفر وحتى الأخضر عند إكتمال مستوى نقاء الهواء في الغرفة ويعتمد جهاز تنقية الهواء من إل جي على مستشعر PM 1.0 الذي يزيل 99.9٪ من الغبار الموجود في الهواء.

تم تجهيز جهاز إل جي PuriCare ™ 360 ° أحادي المرحلة بتقنية ThinQ الخاصة بالذكاء الإصطناعي والتي تساعد

المستخدمين على التحكم في جهاز تنقية الهواء وضبطه من أي مكان وفي أي وقت باستخدام تطبيق LG ThinQ ويتوافر جهاز تنقية الهواء PuriCare ™ 360 ذو الفلتر الفردي من إل جي في الأسواق اعتبارًا من يوليو 2021 ويباع بسعر 9.950 جنيهًا مصريًا.

كما تقدم إل جي أيضًا عرضًا ترويجيًا في كلا الطرازين من أجهزة تنقية الهواء ، المرحلة المزدوجة والمفردة بجانب فلتر لتنقية الهواء مجانا على أي موديل ويبدأ العرض في اغسطس الحالي و حتى نهاية سبتمبر.