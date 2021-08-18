اشغالات الطريق صداع دائم للمسؤولين والمواطنين فى الاسكندرية

الأسكندرية- احمد سلامة

لازالت مشكلة الاسواق العشوائية والباعة الجائلين تتفاقم فى معظم الميادين والشوارع الرئيسية فى الاسكندرية . خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتوافد مئات المواطنين من محافظات قريبة لبيع بضائعهم .حيث أغلق الباعة بعض الشوارع بالكامل وفشلت حملات الازالة فى التصدى للمشكلة بسبب عودة الاشغالات الى اماكنها فور انتهاء تلك الحملات .

والغريب أن الاشغالات تقع فى اماكن هامة مثل الشارع المؤدى الى “منطقة عامود السوارى ” – السياحية فى كرموز حيث تمر سيارات شركات السياحة تحمل السائحين الى داخل المزار السياحى حيث تجد صعوبة فى الحركة بسبب الباعة الجائلين الذين أغلقوا الشارع الرئيسى تماما أمام السيارات وترام المدينة . ويقول “حسن كامل “من سكان المنطقة أن أحد المحافظين السابقين حاول حل المشكلة بعمل أكشاك صغيرة أعلى رصيف الشارع وقام بتسليمها للباعة مع التعهد بعدم العودة الى وسط الشارع . الا أنه بعد فترة استغل الباعة الاكشاك لتخزين بضائعهم وعادوا لاغلاق الشارع بالبضائع ,ويضيف ” كامل ” والمؤسف أن بوابات المقابر الملاصقة للمنطقة السياحية أصبح المرور فيها بصعوبة بسبب الاشغالات .

وفى شارع “السبع بنات” فى المنشية تكررت نفس المشكلة حيث ترك الباعة الاكشاك التى خصصت لهم وعادوا لعرض بضائعهم فى الشارع الرئيسى مما تسبب فى اغلاقه امام السيارات .

ويتكرر نفس الموقف فى باقى الاسواق العشوائية فى غرب وشرق المدينة مثل سوق الهانوفيل فى العجمى وفى شارع المعهد الدينى ومنطقة باكوس وغيرها من الشوارع والميادين الرئيسية . وفى منطقة “محطة مصر ” وسط الاسكندرية ” ينتظر أهالى المدينة خطة التطوير التى تتم الآن لتطوير وتجميل ميدان المحطة لمعرفة مصير الاشغالات والباعة الجائلين الذين أفترشوا محيط الميدان والشوارع الجانبية .

ويقول مهندس احمد شعبان نائب حزب التجمع فى مجلس الشيوخ عن الاسكندرية أن مشكلة الباعة الجائلين واشغالات الطرق تشكل صداعا مزمنا للمواطنين والمحافظين رغم كل الجهود التى بذلوها لحل تلك المشكلة الا أن المشكلة تتزايد بسبب ضعف الرقابة على بعض الاحياء وزيادة أعداد العاطلين عن العمل وتوافد الباعة من محافظات قريبة مما يزيد من حجم المشكلة . أما عن تطوير ميدان محطة مصر فيقول “شعبان” ان الماكيت المعروض لتطوير الميدان والجهد المبذول وسرعة التنفيذ سوف يجعل الميدان لائقا بمحافظة الاسكندرية خاصة محطة القطار التى أهملت منذ سنوات .