“الأهالي” تواصل حملتها ضد محاولات تدمير “بحيرة البر لس” :أين ذهبت الملايين المخصصة لإنقاذ وحماية “البحيرة” ؟!!

كفر الشيخ –منتصر النجار :

تواصل جريدة الأهالي رصدها لكل محاولات تدمير والقضاء على بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ في لقاءات مع صيادين بالبحيرة إتهموا فيها “هيئة الثروة السمكية” بتخريب البركة الشرقية والغربية ببحيرة البرلس بمركز مطوبس وسيدى سالم،مؤكدين ان غالبية الصيادين تركوا المهنة ويعملوا الأن في مهن أخرى كحراس عمارات وعمال بمزارع دواجن ونظافة،وذلك بسبب تدهور أحوال “البحيرة” بعد عودة تحاويط ورد النيل، والصيد الجائر ،والصيد بالكهرباء ،ووتوغل مافيا الزريعة .

ففى حوار صريح مع جريدة الأهالى عن أوضاع صيادى البرلس قال فهمى محمد فتح الباب والسيد موميه من صيادي “البحيرة”، بأن حال بحيرة البرلس أصبح لا يسر عدو ولا حبيب ، فبرغم اعتماد 200 مليون جنيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطهيرها من تحاويط ورد النيل والدور والصيد الجائر والصيد بالكهرباء ومصادرة اللنشات مازالت التعديات مستمرة بسبب انعدام الرقابة من منطقة الثروة السمكية بكفرالشيخ وشرطة المسطحات بالشخلوبة والبرلس وقيام مافيا الزريعة والتحاويط والصيد الجائروالدور بالقضاء على المخزون السمكى تحت مرأى ومسمع موظفى ومشرفى منطقة الثروة السمكية ..واكدا انه لابد من تطبيق القانون على جميع المخالفين وتطهير البحيرة من التعديات لكى يقوم صغار الصياديين بالعمل بالمحمية الطبيعية ولابد من مصادرة اى معدات تعمل فوق المسطح المائى بالمخالفة لقانون الصيد 124 لسنة 1985..

وقال محمود الحريرى والسيد ياقوت من العاملين بالبحيرة ايضا : لقد قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باعتماد 100 مليون جنية لتطهير بوغاز قناة برمبال والذى يغذى بحيرة البرلس والبركة الغربية بالزريعة الا ان مشرف الرى بمطوبس ترك أصحاب الجوابى يتحدون القانون ويقومون بسد المجرى الملاحى بالجوابى وطالبا مواجهة اهدار المال العام بتشديد الرقابة من قبل شرطة المسطحات بمديرية أمن كفرالشيخ على مافيا الزريعة والصيد الجائر والصيد بالكهرباء والدور والتحاويط من قبل مجموعة جاءوا من مركز المطرية ببحيرة المنزلة لاستعمار واحتلال البحيرة وقاموا بعمل “علب دور” لصيد الاسماك الصغيرة والكبيرة والدورة الواحدة تتحصل على اسماك يوميا تتعدى الـ3طن تقوم بتنشيفها بقرى سكرانة والصيادة والحنفى “مناشر” لبيعها لمصانع الأعلاف بالاسكندرية ودمياط والدقهلية.

وأكدا على ان الصياد أصبح لا مكان له على المسطح المائى بسبب محاربة المافيا له مما جعله يترك البحيرة لينجو بحياته من اطلاق الاعيرة النارية عليه ليلا..

وأشار كل من أحمد خطاب شحاتة والسعيد ابراهيم العبد والسيد ياقوت الى ان 5 مراكز و3 محافظات تلقى مخلفات الصرف الصحى بالبحيرة حيث بلغ حجم هذه المخلفات 10 مليون مترمكعب سنويا تلقى بالبحيرة عن طريق بحر تيرة والاتى عبر مصرف كوتشنر دون معالجة وأيضا مصرف 9 و10 و11..كما ان طلمبات (11) الهكس وطلمبات سيدى يوسف ببر بحرى ومكن الصرف الجديد بالصيادة يلقى المخلفات المحملة بالاسمدة والكيماويات داخل المسطح المائى الذى يصرخ من كثرة التعديات الواقعة عليه حتى أصبحت مرتعا للفساد بسبب الرشاوى والمحسوبيات لصالح اصحاب اللنشات والدور ورجوع التحاويط مرة أخرى بعد ازالتها منذ عام 2008..وقالوا ان البحيرة اليوم أصبح الصياد لا مكان له فيها بسبب مطاردته واطلاق النيران عليه فبرغم اعتماد السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبلغ 200 مليون جنية لتطهير بحيرة البرلس من التعديات اسوة ببحيرات المنزلة والبردويل ومريوط واعتبارهم محميات طبيعية قد بدأ العمل عام 2016 بالمنطقة الغربية والشرفية ببحيرة البرلس وتم فعلا العمل فى ازالة تحاويط ورد النيل لمدة ثلاثة أشهر وتوقف العمل وتم سحب الكراكات من المنطقة الغربية بسبب المحسوبيات لدى الثروة السمكية..

ويعانى صيادوا مركز مطوبس “قرى منية المرشد – كوم دميس – وحيش – برمبال الروس خليج بحرى والفيران والهكس ” من التعديات الصارخة على المسطح المائى للبركة الغربية والتابعة لجمعيتى صائدى الاسماك بمنية المرشد وبرمبال من انتشار ظااهرة الصيد الجائر من خلال اللنشات والتى تعمل بمواتير بالمخالفة لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1985 وقانون البيئة رقم 7 لسنة 2007 كما يتم الصيد ليلا بالكهرباء وقيام أصحاب السطوة والنفوذ بالاستيلاءعلى المسطح المائى وتأجيرة لبعض مافيا صيد الزريعة عن طريق الدور وتحاويط ورد النيل والتى حولت المسطح المائى مرتعا للفساد..