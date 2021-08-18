مدينة منفلوط بدون مستشفى !!

اسيوط – عبدالراضي موسي

يعاني الالاف من المواطنيين في مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط من عدم إفتتاح مستشفى منفلوط الجديدة ،رغم الوعود بإفتتاحها منذ 7 سنوات ..وقال مواطنون لـ” الأهالي” أن عدم وجود مستشفى يمثل عبء على أهالي المدينة خاصة من محدودي الدخل ..

ويقول ايمن العريني مواطن ان مركز ومدينة منفلوط من اهم المراكز بمحافظة اسيوط ولكن بدون مستشفي مركزي منذ 7 سنوات ونذهب بمرضانا الي مدينة اسيوط التي تبعدعن منفلوط بـ20 كيلو متر..وتسائل :” اين يذهبون الفقراء ؟.

واضاف جمال زايد مواطن ايضا : ان منفلوط ليس لها نصيب في الخدمات الصحية ،والعيادات الخاصة استولت علي كل الخدمات من كشف وتحاليل واجراء العمليات الكبري والصغري لكن بمبالغ كبيره ليس في قدرة المواطن الفقير ان يذهب للعيادات الخاصة او المستشفيات الخاصة.. ونطالب وزيرة الصحة ومحافظ اسيوط بلاسراع بالانتهاء من انشاء مستشفي منفلوط المركزي رحمة بالمواطن البسيط الذي لايملك غير قوت يومه له ولاسرته..