“ناشط سياسى” شعر محمد رمضان

شعر

ناشط سياسى

محمد رمضان

يافبريكانوا يأبن الأيه

ياوغد قادر ع التنطيط

ازاى دخلت البيت والباب مقفول

وجريت على السقف وع الحيط

دايما محبس متربص

وألعوبان هادى وساكت

وساعات سياسى ومتحمس

شوفتوا بقا الواد القيم

اللى على المديا مهمين

قاعد ف كل قناه حبه

وسيل كلامه مغرقنا

قزقز درة وحلبه وترمس

يافبريكانوا يابن الأيه

كان نفس اعملك محبس