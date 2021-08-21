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أبداعات

“ناشط سياسى” شعر محمد رمضان

يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com

كتب جريدة الأهالي
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شعر
ناشط سياسى
محمد رمضان

يافبريكانوا يأبن الأيه
ياوغد قادر ع التنطيط
ازاى دخلت البيت والباب مقفول
وجريت على السقف وع الحيط
دايما محبس متربص
وألعوبان هادى وساكت
وساعات سياسى ومتحمس
شوفتوا بقا الواد القيم
اللى على المديا مهمين
قاعد ف كل قناه حبه
وسيل كلامه مغرقنا
قزقز درة وحلبه وترمس
يافبريكانوا يابن الأيه
كان نفس اعملك محبس

جريدة الأهالي
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