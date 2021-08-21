“ناشط سياسى” شعر محمد رمضان
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شعر
ناشط سياسى
محمد رمضان
يافبريكانوا يأبن الأيه
ياوغد قادر ع التنطيط
ازاى دخلت البيت والباب مقفول
وجريت على السقف وع الحيط
دايما محبس متربص
وألعوبان هادى وساكت
وساعات سياسى ومتحمس
شوفتوا بقا الواد القيم
اللى على المديا مهمين
قاعد ف كل قناه حبه
وسيل كلامه مغرقنا
قزقز درة وحلبه وترمس
يافبريكانوا يابن الأيه
كان نفس اعملك محبس