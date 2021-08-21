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فائزة سلطان
أبداعات

“في روحي” شعر فائزة سلطان

يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com

كتب جريدة الأهالي
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شعر

في روحي

     فائزة سلطان

في روحي

أرضٌ رطبةٌ

تنبتُ فيها المدن الصغيرة

قبل أن تتحول إلى ضحايا

وتطفو على البحر.

في روحي

ألف الف حكاية

بعضها أقصها على نفسي

وبعضها صنعها

العاشقون التائهون

تركوها ثم رحلوا .

في روحي

شجرةٌ تسقط كل لحظة

ثم تبدأ بالنهوض من جديد

فقط لأن على رأسها

 أعشاش الطيور.

في روحي نهرٌ

يجري بهدوءأسبح فيه

مثل سمكةٍ حكيمةٍ

انتظرُ الطوفان

في روحي

قصائد ٌ كثيرةٌ

بعضها لكم

والكثير منها

لي وحدي.

جريدة الأهالي
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