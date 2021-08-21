“في روحي” شعر فائزة سلطان
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شعر
في روحي
فائزة سلطان
في روحي
أرضٌ رطبةٌ
تنبتُ فيها المدن الصغيرة
قبل أن تتحول إلى ضحايا
وتطفو على البحر.
في روحي
ألف الف حكاية
بعضها أقصها على نفسي
وبعضها صنعها
العاشقون التائهون
تركوها ثم رحلوا .
في روحي
شجرةٌ تسقط كل لحظة
ثم تبدأ بالنهوض من جديد
فقط لأن على رأسها
أعشاش الطيور.
في روحي نهرٌ
يجري بهدوءأسبح فيه
مثل سمكةٍ حكيمةٍ
انتظرُ الطوفان
في روحي
قصائد ٌ كثيرةٌ
بعضها لكم
والكثير منها
لي وحدي.