“وسط الظلام” لـ”د/ إبراهيم الكوفحي”

وسط الظلام

د/ إبراهيم الكوفحي

لُمّي حـبائلَكِ الخفيّــةَ فـي الــدروبِ، وغـادري

ضيّعـتِ وقـتَكِ فـي مـداورتي، فغـيريَ داوري

لسـتُ الــــذي تتخـيّلينَ..، فـــأيّ حـــظٍّ عـاثـرِ!

أخــطأتِ حــين ظننتِني سأكـونُ أسـهـلَ طائرِ

بيديكِ يسقطُ دامـياً في ذا(المساءِ الشاعـري)

لستُ الـذي تصطــادُهُ فـي الليلِ شُقْــرُ ضفـائرِ

أو ضحكــةٌ حمـــراءُ.. ترمي ألــف سهــمٍ غـادرِ

لستُ الهَـــزارَ الرِّخــــوَ فــوق منابري ومنائـري

كَــمْ مخلــبٍ ودَّ افتراسي مـن مخالــبِ كاسِـرِ

أيأسْتُـــه منّـي، وقـــدْ ولّـى بجــــرحٍ غـائــــرِ

لِمَ تَنشُــدينَ بمَصْفقِ الأوهـامِ صفقــة خـاسـرِ

أنا للغناء العـــذبِ، لــمْ أخـلـقْ لغـــيرِ مزامــري

أنا للفضاءِ الرّحْبِ، ليس الطــينُ يـوماً آســري

ما كـان طـرفي رائـــداً يومــاً لقلبي الطاهــرِ

أسري بضوءِ بصيرتي وســط الظــلام الكافــرِ

إنْ مسّني اللغَبُ استرحتُ على سريرِ خواطري

أتأمّــلُ الـــدنيا.. كـما النجـــمِ البعـيــدِ الساخـرِ

هـيهاتَ تخـدعني السّعـــالي بالبريق الساحــرِ

لمّي شِــراكَكِ، وارحـلي قـدْ تظفـــرينَ بآخـــرِ