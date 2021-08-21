وقف مدير هيئة النظافة ومدير الاشغالات بحي السلام اول عن العمل

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إيقاف مدير فرع هيئة النظافة ، ومدير الاشغالات بحى السلام اول ، ومدير الاشغالات بحى النزهة عن العمل واحالتهم للتحقيق لتقاعسهم فى أداء الأعمال المنوطة بهم وسوء حالة النظافة وتواجد الإشغالات بالحيين .

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ القاهرة بحى السلام أول وحى النزهة لمتابعة سير العمل بهما .

وأكد محافظ القاهرة وجود منظومة محكمة للرقابة والمتابعة والتقييم من جهات متعددة لمتابعة منظومة النظافة يتم فيها المحاسبة الدقيقة للمتقاعسين عن العمل على الفور .

وأكد محافظ القاهرة على أن استمرار أى مسئول داخل منظومة النظافة الجديدة فى مكانه مرتبط بأدائه لعمله بشكل جيد والمقصر لا مكان له فى منظومة العمل .

وحذر محافظ القاهرة من أن ظهور أى شكاوي خاصة بالنظافة بأى حي سيحاسب عنها المسئول عن ذلك مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور .