التموين: اقتصار صرف الخبز والسلع على محل إقامة صاحب البطاقة بدءا من 1 أكتوبر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من أول أكتوبر بصرف الخبز والسلع التموينية المدعمة فى محافظات القاهرة الكبرى “القاهرة والجيزة والقليوبية” وفقا للقواعد الجديدة، وهى السماح للبطاقة التموينية بالصرف من المحافظة الصادر منها البطاقة أو التى يوجد فيها محل إقامة صاحبها من خلال الرقم القومىِ، وذلك مثلما يحدث مع كافة محافظات الجمهورية.

وقامت وزارة التموبن بمخاطبة شركات البطاقات الذكية لتنفيذ القرار بدءا من أول شهر أكتوبر المقبل، كما سيتم إرسال رسائل نصية لأصحاب البطاقات فى هذه المحافظات لإبلاغهم بذلك عن طريق بونات صرف الخبز والسلع.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة تفعيل خدمة صرف الخبز المدعم من خلال البطاقات التموينية فى غير محل إقامة المستفيد وذلك في العديد من المناطق الساحلية بشكل استثنائي تسهيلا على المصطافين لصرف الخبز المدعم خلال إقامتهم في هذه المناطق.

وتضمنت المناطق التي أتاحت فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الخبز المدعم دون التقيد بمحل الإقامة: محافظات الإسكندرية ومطروح وجمصة بمحافظة الدقهلية وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ ورأس البر بمحافظة دمياط، حيث يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته في أي محافظة أخرى في إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق وإتاحة صرف الخبز المدعم لهم.