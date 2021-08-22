وزير الدفاع يتوجه إلى روسيا

غادر القاهرة الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ‏متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية ‏تستغرق عدة أيام وذلك فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين .‏

هذا ومن المقرر أن يحضر الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارته لروسيا ‏فعاليات الإجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية مع عدد من القادة والمسئولين ‏بوزارة الدفاع الروسية ، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ودعم ‏علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .‏

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