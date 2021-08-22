EBE_Auto_Loan
وزير الدفاع
أخبار وتقاريرالسلايد

وزير الدفاع يتوجه إلى روسيا

كتب منصور عبد الغنى
0 10

غادر القاهرة الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ‏متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية ‏تستغرق عدة أيام وذلك فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين .‏

هذا ومن المقرر أن يحضر الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارته لروسيا ‏فعاليات الإجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية مع عدد من القادة والمسئولين ‏بوزارة الدفاع الروسية ، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ودعم ‏علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .‏

إنستجرام :
https://www.instagram.com/egy_army_spox/
تويتر :
https://twitter.com/EgyArmySpox

منصور عبد الغنى
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق

خمسة × 3 =