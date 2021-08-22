وزير الزراعة يفتتح اعمال تطوير وإعادة تشغيل معمل تحليل التربة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بافتتاح اعمال تطوير وإعادة تشغيل معمل تحليل التربة بالهيئة العامة لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية

وقال د محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة أن المعمل يقوم بإجراء التحاليل الكيميائية والطبيعية للأراضي التابعة لمشاريع الهيئة وأيضا للقطاع الخاص كما يقوم المعمل بإجراء التحاليل الخاصة بالتربة وأيضا تقديم المشورة والحلول لبعض المشكلات في استصلاح الأراضي وذلك من خلال تقديم التوصيات الفنية حسب نوعية التربة وحسب نوعية مياه الرى.

واضاف الشحات أن المعمل يعمل فيه حوالي 90 كيميائي ومهندس زراعي ويجري كافة أنواع التحاليل الكيميائية وطبيعة قوام التربة مشيرا إلى أنه يتم تقديم خدمات التحاليل بأقل تكاليف في اقل وقت وأيضا اعطاء التوصيات الفنية المناسبة للعملاء مع تقديم صورة كاملة لنوعية التربة ومياه الرى كما يحرص جميع العاملين بالمعامل على تقديم أفضل خدمة بأدق النتائج

المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية أكد أن هناك تعاون مع وتنسيق مع كافة المعامل والمعاهد البحثية في الوزارة وأن معمل الهيئة قام

باجراء تحليل جميع عينات التربة والمياه الخاصة بمشاريع الاستصلاح في مصر ( بنجر السكر – توشكى – شرق العوينات – غرب المنيا – وادى النقرة – ………..)

مؤكدا أن وزير الزراعة وجه بتوفير كافة أوجه الدعم للمهندسين والكيميائين العاملين بالمعمل لمواكبة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها حاليا في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الافقى والتى تنفق عليها الدولة مئات المليارات من الجنيهات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

وقال الشحات أن إعادة تشغيل وافتتاح المعمل بعد تطويره جاء في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإعادة استغلال الأصول التابعة للوزارة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها حضر الافتتاح د نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي والتوسع الافقى والدكتور أحمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبعض قيادات الوزارة