ابو غزالة تشيد باعادة تفعيل دور ليبيا الاجتماعي

عقدت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، لقاء مع معالي الدكتورة وفاء أبو بكر الكيلاني – وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، يوم 22/8/2021 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال زيارة الكيلاني إلى جمهورية مصر العربية، ورافق معالي الوزيرة وفد رفيع المستوى من الوزارة ومندوبية دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية.

أثنت د. هيفاء أبو غزالة على الاهتمام الذي توليه د. وفاء الكيلاني بإعادة تفعيل دور دولة ليبيا في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وذلك من خلال المشاركة في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفعالياته المختلفة، وكذلك تفعيل دور الاتحاد العربي للأخصائيين الاجتماعيين والذي تراجع نظراً للأحداث التي شهدتها دولة ليبيا.

وفي هذا الإطار أوضحت د. أبو غزالة دور مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بصفته الآلية العربية المعنية بكافة الموضوعات ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده وتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن دوره الهام في مجالي الأسرة والطفولة من خلال اللجنتين التابعتين للمجلس.

تطرق الجانبان إلى موضوع الفقر المتعدد الأبعاد، حيث أشارت د. أبو غزالة إلى إطلاق القمة العربية للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي سوف يُشكل الآلية العربية الفنية الداعمة للدول العربية في هذا المجال، وبما يسهم في الجهود العربية الرامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، وتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، وقد رحبت معالي د. وفاء الكيلاني بهذا المشروع في ضوء اهتمام دولة ليبيا بهذا الموضوع.

في نهاية الاجتماع أكد الجانبان على تعزيز التواصل والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات والفعاليات، كما تم التطرق إلى بعض الموضوعات التي يمكن طرحها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ولجنتي الأسرة والطفولة في اجتماعهما القادم، وذلك فضلاً عن مشاركة معالي الوزيرة في المؤتمر التفاعلي للأشخاص ذوي الإعاقة والتكنولوجيا الذي ينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية) خلال الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمعرض اكسبو دبي يوم 3/12/2021.