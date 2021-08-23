بالصور..محافظ الوادى الجديد يزور فرع الأكاديمية العربية بالعلمين لبحث سبل التعاون:الأكاديمية قلعة علمية شامخة..وتقف اليوم بانجازاتها كأحد القلاع الشامخة

إستقبل سعادة الأستاذ الدكتور / Ismail AbdelGhaffar – إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل اليوم سعادة اللواء اركان حرب محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بفرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة.

و عقد الجانبان جلسة لبحث سبل التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة ، وتبادل “عبد الغفار ” و ” الزملوط” اطراف الحديث حيث قدم عبد الغفار عرضا موجزا عن الاكاديمية منذ نشاتها ومراحلها تطورها حتى اصبحت احد القلاع العلمية الشامخة فى الوطن العربى , ذلك العرض الذى نال استحسان واشادة محافظ الوادى الجديد.

و اصطحب رئيس الأكاديمية ، محافظ الوادى الجديد فى جولة داخل فرع العلمين الجديدة للتعرف عن قرب على ما تضمه من منشأت ومعامل بحثية .

وابدى “الزملوط” اعجابه الشديد بما شاهده داخل الاكاديمية , معربا عن سعادته عن ما لمسه من عمل وجهد فى سبيل تقديم خدمة مميزة للدارسين , وقال : ان الاكاديمية تقف اليوم بانجازاتها كأحد القلاع الشامخة توصف بأنها مركز ابداع علمى , وأضاف “نتطلع لتعاون مع الأكاديمية العربية .

من جانبه عبر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الاستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج عن سعادته بزيارة اللواء اركان حرب محمد الزملوط لفرع العلمين , وقال نحن نفخر ونثمن تلك الزيارة ونتطلع لتكرارها بصفة دائمه.