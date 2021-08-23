شهادة حق من القامة العلمية الكبيرة د. مصطفي الفقي :الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحولت إلي إمبراطورية علمية عربية تحظى بسمعة طيبة في الداخل والخارج

• مدير مكتبة الإسكندرية..فرع العلمين يمتاز بتنوع المصادر مع الجامعات العالمية

عندما يتحدث د. مصطفي الفقي كقامة وقيمة علمية كبيرة ،ويحظى بثقة الجميع في الداخل والخارج ،فإن شهادته تكون على حق ،لما يتمتع بيه من سمعة علمية كأستاذ ومفكر كبيرة ..وهذه المرة جاءت الشهادة أيضا في محلها حيث الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي يرأسها رجل وطني من الطراز الأول ،قدم لبلاده كل ما يملك من علم وفكر وإدارة يحتذى بها في كل مكان ،والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار..ظهر كل ذلك جليا في ندوة تثقيفية نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرعها في العلمين ، للاستاذ الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ، بحضور اللواء محمد سلمان الزملوط ، والأستاذ الدكتور Ismail AbdelGhaffar – إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية والسادة عمداء الكليات بفرع مدينة العلمين الجديدة ومراكز المسئولية بالأكاديمية.

وقال الأستاذ الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ، إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أصبحت “إمبراطورية علمية” تحولت ١٨٠ درجة تحت قيادة رئيسها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار.

وإضاف “الفقي” أن فرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة نموذج إشعاع علمي وحضارى يجسد انتشار المعرفة والتكنولوجيا .

وقال المفكر الكبير ” من وجهة نظرى أن فرع العلمين يعد تجسيداً لمصطلح “تخضير للصحراء ” بالعلم و المعرفة” مشيراً إلي أن ذلك الفرع يتميز بتنوع المصادر مع الجامعات الأجنبية مثل هال ، كارديف اوتونوما ، يوكلان وغيرها من الجامعات العالمية .

وتوجه مدير مكتبة الإسكندرية بالشكر للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، وقال إنه كان مديراً للكلية الفنية العسكرية كما انه حصل علي الدكتوراه وهو رائد بالقوات المسلحة .

واشار إلي أن مؤسسات مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومكتبة الإسكندرية احد أهم مراكز الثقل الثقافي والحضاري بالإسكندرية مضيفاً أن الأكاديمية تحظى بانتشار وسمعو علمية متميزة في الداخل والخارج .

ووجه الفقي حديثه لطلاب فرع العلمين ، وقال ” مصر تشهد نقلة حضارية وثقافية كبرى ، واضاف ٣ يوليو غيرت من مسار العالم وشكل المنطقة وفقا لتصريحات كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا .

وواصل حديثه للطلاب مشيداً بدور القوات المسلحة في بناء مصر الحديثة، مشيراً إلي أن الجيش المصرى له عقيدة تاريخية راسخة .

واستمتع مدير مكتبة الإسكندرية ومحافظ الوادى الجديد الي مداخلات الطلاب ، وقاما بالإجابة علي أسئلتهم ، فيما وجه الدكتور مصطفي الفقي نصائحه للطلاب وشدد علي ضرورة الاهتمام بالقراءة .

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج عن سعادته بتواجد قيمة وقامة بحجم الأستاذ الدكتور مصطفي الفقي ، مشيراً إلي أن اشادته بما تقدمه الأكاديمية أمر يدعو للفخر ويلقي علي عاتق الأكاديمية مسؤولية كبرى مع حلول احتفالها باليوبيل الذهبي ومرور ٥٠ عاما علي تأسيسها.

واضاف “عبد الغفار” : هنا نتطلع دائماً الي مستقبل باهر لأبنائنا من خلال تنمية وتثقيف الطلبة لخلق جيل عربي مؤمن بأهمية العلم والمعرفة ، يشكل القاعدة القوية والمتينة لمجتمع أفضل مشيراً إلي أن عظمة أية أمة تقاس بالعلم والمعرفة والوعي، فبالمعرفة والثقافة تتقدم المجتمعات، وتنهض الأمم وتتطور وتبلغ أعلى المستويات في ميادين الرقي والتقدم.

وأشار إلي أن الأكاديمية لديها أفرع تغطي كافة النطاقات الجغرافية ، تحوى كل منها العديد من التخصصات ففي فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة هناك كلية الذكاء الاصطناعي وهي الأولي من نوعها في مصر ، وكلية طب الأسنان، والصيدلة ، الهندسة والتكنولوجيا ، الإدارة والتكنولوجيا ، وتنضم كلية الطب قريبا الي هذا الصرح العلمي الذكي بمدينة العلمين الجديدة.