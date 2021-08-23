الأفغان على جناح طيارة

عندما شاهدت هذا الجزء من الفيديو الذي يصور مشهد المواطنين الأفغان وهم يحاولون بشتي الطرق التكدس داخل وعلي طائرة البضائع الضخمة في محاولة بائسة منهم لمغادرة “كابول”خوفا من بطش حركة “طالبان” لم اتخيل ولو لبرهة صدق ما أري. خاصة في ظل ما نعيشه اليوم من تطور تكنولجي ورقمي الذي أدي إلى تطور هائل في التزييف والتحريف وصل إلى دقة تحريك الشفاه.

ولكن للأسف أكد لي بعض زملاء المهنة ممن أثق بهم إن الفيديو حقيقي وليس به شبهة التزييف أو التحريف، وهنا كانت صدمتي من بساطة تفكير هذا الشعب الذي تخيل بعض مواطنيه إنهم يستطيعوا إن يحلقوا جوا على جناح طائرة، لينتقلوا من منطقة إلى أخري. بصرف النظر عن حركة الرياح والجاذبية الأرضية وغيرها من العوامل!

ومع ذلك لم أتوقف عن التفكير تجتاحني رغبة ملحة للوصول إلي طريقة تفكير هؤلاء المواطنون،ومن إين واتتهم هذه الفكرة العبقرية، التي تجسد المقولة الشهيرة “الغريق يتعلق بقشاية” والصراحة جناح الطائرة أكبر كثيراً من القشاية!

أم إن الأفغان لديهم اعتناق كامل للأفلام الأمريكية وخاصة سلسلة أفلام نجم هوليود الوسيم “توم كروز” المعروفة بإسم مهمة مستحيلة! وهذا إن دل علي شيء فهو يدل علي شيء من ثلاث أما ان الشعب الافغاني حكومة ومعارضة بكل طوائفها وتصنيفتها صناعة فكرية أمريكية 100% ولكن في أسوأ وأبشع نسخة، أو إن هذا الشعب متأخر عن باقي شعوب الكوكب بل المجرة كلها بآلاف السنوات الضوئية!

أو الأحتمال الأقوي من وجهة نظري المتواضعة وهو علم هذا الشعب البسيط ما ينتظره من ترهيب وتنكيل وعذاب على يد الحركات الإرهابية المتنوعة الموجودة في أفغانستان.