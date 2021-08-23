إل جي مصر تزود جميع أجهزتها المنزلية المميزة بتكنولوجيا الـ ThinQ

أعلنت إل جي مصر اليوم عن أن جميع أجهزتها المنزلية التي تم إطلاقها مؤخرا مزودة بتكنولوجيا ” ThinQ ” المبنية بالأساس على تكنولوجيا إنترنت الأشياء التي تهدف لمنح مستخدميها شعور أكبر بالراحة بجانب السهولة والمتعة في الإستخدام عبر تطبيق إل جي ThinQ .

وتمنح خاصية إل جي ThinQ المستخدمين القدرة على التحكم في أجهزتهم المنزلية عبر تطبيق إل جي ” ThinQ ” من أي مكان في العالم ، كما تساعد خاصية إل جي ThinQ المستخدمين على التحكم عن بعد في أجهزة التكييف وتنقية الهواء ومكانس الهواء الروبوتية بالإضافة إلى غسالات الملابس ، أجهزة التجفيف ، غسالات الأطباق والثلاجات هذا بجانب أن المستخدمين بمقدورهم تنزيل دورات تنظيف محددة جديدة خاصة بغسالات إل جي.

أكد بيلي كيم المدير العام لـ” إل جي ” مصر أن الشركة تهدف إلى أن تصبح شركة ذكاء إصطناعي تسهل حياة الإنسان ومن خلال خاصية ” LG ThinQ ” يستطيع العملاء تحقيق الكثير من الإنجازات بأقل جهد وتحسين مستوى حياتهم ومن خلال تطبيق ThinQ من إل جي ، ستفتح إل جي الأبواب أمام إيجاد منازل ذكية متصلة لعملاء الشركة في مصر”.

تتيح خاصية إل جي ” ThinQ ” دعم المستخدمين للتأكد من حالة الأجهزة المزودة بهذه الخاصية بجانب القدرة على مراقبة إستهلاك الكهرباء الخاص بالأجهزة العاملة بهذه التقنية بشكل يومي ،أسبوعي وشهري مع تقديم إنذار بشكل منتظم لمواجهة أية مشاكل محتملة.

كما تمنح الخاصية للمستخدمين القدرة على تشخيص المشكلات التي قد تصيب أجهزة إل جي وتقديم المعلومات ونصائح الإستخدام المفيدة.

والجدير بالذكر أن إل جي أطلقت خاصيتها ” ThinQ ” في نوفمبر 2015 في أكثر من 15 دولة وهي خاصية تمنح نمط حياة لا مثيل له عبر ربط أجهزة إل جي العاملة بتقنية ” ThinQ ” و تقنيات الذكاء الإصطناعي بالأجهزة المتصلة بالواي فاي.