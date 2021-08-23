Infinix تطلق منظوماتها الشاملة للأجهزة المتطورة في السوق المصري

شهدت سوق الهواتف المحمولة في مصر منافسة شرسة خلال العام الماضي في محاولات كثيرة للتميز لدى مختلف العلامات التجارية.

وحققت شركة Infinix نجاحاً كبيرًا في السوق المصري، وتعمل اليوم بشكل تدريجي على تشكيل منظومتها الشاملة خطوة بخطوة، حيث أعلنت الشركة في الآونة الأخيرة عن أحدث إضافة إلى منظومتها الشاملة، وهي سماعات Infinix XE21 TWS، كما ستطلق منتجات إضافية بحلول نهاية العام.

أنشأت Infinix منظومتها الشاملة التي تضم مختلف المنتجات التقنية التي قد يحتاجها المستهلك، والتي شملت الهواتف الذكية وسماعات TWS وسوار XBand، وستطلق في نهاية العام حاسوبها الرائد INBOOK في السوق المصري.

وتعد انفينكس علامة تجارية شابة تستهدف جيل ما بعد الألفية بمنتجاتها العصرية والجذابة، وصممت العلامة هواتفها المحمولة وسماعاتها لتجذب الشباب عبر الألوان الحيوية والمواصفات المتطورة تقنياً، مما يجعل منتجات Infinix أكثر تنافسية في السوق.

سماعات TWS XE21

تقدم سلسلة سماعات Infinix TWS مجموعة واسعة من السماعات المختلفة والمصممة بشكل مثاليK وتأتي سماعات TWS بمواصفات جذابة تتناسب مع نمط حياة الشبابK وتوفر هذه السماعات صوتاً عالي الجودة وعمر بطارية طويل وتصاميم رائعة وألوان جذابة.

كما أطلقت شركة انفينكس مؤخراً سماعات TWS XE21 الرائدة في مصر لتُكمّل هاتفها المحمول HOT 10S الذي يركز على الألعاب، وبفضل فترة التأخر المنخفضة وجودة الصوت والألوان الحيوية، تعد سماعات XE21 هي الخيار الأمثل للشباب، وخاصة المهتمين بالألعاب.

بناء منظومة شاملة تتجاوز المنتجات

إضافةً إلى الاتجاهات الرائدة في قطاع التكنولوجيا والموضة، وبناء منظومة شاملة للتجارة الإلكترونية، أطلقت انفينكس أيضاً XPARK، وهي منصة للتجارة الإلكترونية تقدم المنتجات الأنيقة مع الخدمات الملائمة والأجهزة عالية الجودة. وتعمل هذه المنصة في أسواق مختلفة بإفريقيا وآسيا وتضم مصر وباكستان وكينيا والمغرب وغانا ونيجيريا.

الهواتف المحمولة

توفر انفينكس سلسلة من الهواتف المحمولة ذات المزايا المتخصصة في كل سلسلة. وتمنح سلسلة ZERO للمستخدمين تجربة تصوير فريدة من نوعها، وتأتي سلسلة NOTE بأداء قوي للغاية وتصميم مبتكر، علاوةً على ذلك، تتميز سلسلة S بمستوى جديد من الأداء في صور السيلفي بفضل كاميرتها الأمامية الرائعة.

أما سلسلة HOT فتوفر أفضل هاتف ذكي للترفيه والألعاب، وأخيراً وليس آخراً، توفر سلسلة SMART الأساسيات الأكثر تقدماً من الناحية التقنية في هاتف واحد.

وصمم كل هاتف محمول لدى إنفينكس بشكل مثالي ليتناسب مع فئات المجتمع المختلفة. وغالباً ما يكون للشباب ذوق مختلف في المنتجات والهوايات وأنماط الحياة، لذلك بذلت إنفينيكس ما بوسعها لتضمن أن تلبي منتجاتها مختلف متطلبات الشباب.