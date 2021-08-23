حزب التجمع يتمنى سرعة الشفاء للفنانة الكبيرة عزة بلبع

يدعو حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ ،بسرعة الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة عزة بلبع التي تعاني من بعض الأزمات الصحية خلال هذه الأيام ..ويؤكد حزب التجمع أن الفنانة الكبيرة عزة بلبع أثرت الحياة الفنية والثقافية بأعمال متميزة لعبت دوراً كبيراً في إثراء الروح الوطنية لجميع متابعيها ومحبيها ..

وعزة بلبع مطربة مصرية من الإسكندرية،درست في كلية التجارة جامعة الإسكندرية،واشتهرت بغنائها الثوري والوطني ولها أعمال كثيرة أشهرها بقرة حاحا،و آخر أعمالها التي شاركت بها مسلسل أماكن في القلب..وكانت زوجة للشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم.