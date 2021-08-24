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د. شريف فاروق
د. شريف فاروق
علوم وتك

البريد يحذر عملاءه من الصفحات المزيفة

كتب أشرف شهاب
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وجه البريد تحذيرا لعملائه من التعامل أو التفاعل مع الصفحات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعى، ومن أى رسائل اتصال مباشرة او غير مباشرة.

وأكد د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن البريد لم ولن يقوم بطلب اى بيانات شخصية أو كلمات السر الخاصة ببطاقات أو حسابات العملاء لديه بهذه الطرق.

وناشد البريد العملاء الحيطة والحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية وبيانات حساباتهم البريدية المالية، وعدم الانخداع بالصفحات التى تطلب بياناتهم بدعوى تسهيل الإجراءت أو المساعدة فى الحسابات.

وأكد د. شريف أن وسيلة التواصل الوحيدة التى يمكن أن يثق فيها العملاء للتعامل مع البريد المصرى هى من خلال رقم خدمة العملاء 16789فقط، أو بزيارة مكاتب البريد.

أشرف شهاب

محرر متخصص فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
رئيس قسم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آفاق معلوماتية) بجريدة الأهالى.
وقسم (علوم وتك) بالطبعة الإلكترونية للجريدة.

http://alahalygate.com/archives/96556

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