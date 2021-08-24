أحدث تطبيقات المحمول التي تتيح كسب مال حقيقي 

في ظل هذه الطفرة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا، أصبح ليس غريبا أن تساعدك التطبيقات اليوم في كسب مال حقيقي، ومع تقدم التكنولوجيا وتطورها، يستخدم الجميع الآن هاتفًا ذكيًا بنظام تشغيل يعمل بنظام iOS أو Android، ومن الممكن كسب المال فقط باستخدام هاتفك الذكي، دون الحاجة للانتقال أو تحمل أي رسوم، بحيث يمكنك استخدام ذلك كوسيلة لزيادة راتبك الأساسي أو دخلك اوالحصول على أموال إضافية.

ويكسب الناس في جميع أنحاء العالم اموال من تطبيقات الهاتف المحمول من خلال طرق مختلفة، مثل من الدراسات الاستقصائية والاستطلاعات المدفوعة، ومشاهدة بعض قنوات اليوتيوب، واعلانات الفيسبوك، وتطبيقات الألعاب اون لاين، وسوف نستعرض في المقال التالي كيفية الاستفادة من تطبيقات المحمول لكسب المال بشكل بسيط ومربح في نفس الوقت.

تطبيقات المحمول ربح مال حقيقي

مؤخرا اصبحت تأتي الهواتف الذكية مع العديد من التطبيقات المثبتة بالفعل أو يمكن تنزيلها على الهاتف الذكي، وهناك العديد من التطبيقات التي يتم إطلاقها في السوق كل يوم وقد زادت احتمالية جني الأموال بمساعدة هذه التطبيقات وفقًا لذلك.

ومع زيادة البحث عن الوظائف وعدم توفر الوظائف، هناك الآن العديد من الطرق التي يمكن من خلالها كسب المال باستخدام الهاتف الذكي، وبعض هذه الطرق تشمل:

العمل الحر

لعب العاب اون لاين مقابل مال حقيقي

مشاهدة مقاطع الفيديو

التسويق الرقمي

ويمكن القيام بهذه الوظائف كعامل بدوام كامل أو بدوام جزئي، ويمكنك الاحتفاظ بوظيفتك العادية واستخدام هذه الوظائف عبر الإنترنت من خلال المحمول فقط كوسيلة لكسب أموال إضافية في جيبك لدفع فواتيرك.

كيفية كسب المال عبر تطبيقات الهاتف المحمول؟

العمل الحر

هذه واحدة من أضمن الطرق لكسب المال باستخدام هاتفك الذكي، و كل ما تحتاجه هو هاتف ذكي جيد و اتصال جيد بالإنترنت، إذا كان لديك كمبيوتر محمول فهذه ميزة إضافية لك، ويمكنك الحصول على وظائف الكتابة عبر الإنترنت، وظائف إدخال البيانات أيضا.

تطبيقات كازينو المحمول

تتيح العديد من الكازينوهات اون لاين تطبيقات مخصصة للهواتف المحمولة بهدف تسهيل مهمة اللعب اون لاين للاعبين من مختلف دول العالم، ويمكن للاعبين للعب في كازينو محمول مقابل مال حقيقي على هواتف iOS iPhone أو Android ، ويحتاج اللاعب فقط إلى هاتف ذكي يدعم Wifi / 4G / 5G ومعظم التطبيقات صغيرة الحجم وسيتم تنزيلها على الجهاز اللاسلكي بسرعة.

وهناك الكثير من الكازينوهات في العالم العربي التي تتيح للاعبين كازينو المحول مثل كازينو اون لاين قطر ، والذي يقدم للاعبين امكانية اللعب اون لاين واللعب المباشر عبر الهاتف المحمول وكسب اموال حقيقية.

كما يتيح كازينو قطر قائمة متنوعة من الألعاب التي يمكن لعبها عبر تطبيق محمول بدون الحاجة الى الانتقال الى اي مكان، فقط يطلب من اللاعب تثبيت التطبيق والتسجيل والبدء في اللعب مقابل مال حقيقي.

وتجدر الإشارة إلى أن السبب الأكثر أهمية للتوجه إلى الكازينوهات المحمولة عبر الإنترنت هو الراحة والقدرة على اللعب في أي مكان، حيث تتيح الكازينوهات التي تدعم الهاتف المحمول ألعاب الكازينو متنقلة مقابل مال حقيقي فضلا على ذلك اللعب في أي وقت.

وتوفر أفضل مواقع الكازينو على الأجهزة المحمولة وأفضل تطبيقات المقامرة ألعابًا مصممة بشكل فريد للاعبين الذين يرغبون في اللعب على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية، حيث أصبح من السهل الآن رمي النرد أو لعب الورق مقابل نقود حقيقية من خلال تطبيق على المحمول، وعندما تكون بالخارج أو بعيدًا عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

كما يمكن لأولئك الذين يريدون المحاولة والتجربة أولا، قبل أن يدفعوا أموالهم والمخاطرة بها، أن يلعبوا ألعابًا مجانية على إصدارات أو تطبيقات تجريبية، وبذلك أصبحت ألعاب الهاتف المحمول جزءًا ثابتًا من تجربة المقامرة عبر الإنترنت مقابل مال حقيقي مع مجموعة كبيرة من أنواع الألعاب المحسّنة بالكامل على الهاتف المحمول.

تصفح الويب ومشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت

يدفع عدد كبير من مواقع الويب والتطبيقات أموالًا جيدة لوجودها على موقعها، إما عن طريق مشاهدة الإعلانات ومقاطع الفيديو القصيرة وما إلى ذلك، وبعض هذه التطبيقات:

Swagbucks: هذا أحد أكثر التطبيقات شهرة، حيث يمكنك كسب المال عن طريق التسوق ومشاهدة مقاطع الفيديو والإجابة على الاستطلاعات المدفوعة في النهاية، ويمكنك استرداد أموالك من خلال PayPal أو استخدام بطاقات الهدايا.

Fronto: هذا تطبيق آخر يسمح لك بقراءة المقالات الإخبارية، صفقات المنتجات، والمراجعات، بالإضافة إلى مشاهدة الإعلانات لكسب النقاط، ويمكنك أيضًا كسب نقاط إضافية لتنزيل التطبيقات المجانية، وهناك الكثير من التطبيقات المعروفة عالميا التي تتطلب هذه المهمات.

التسويق اون لاين

هناك تطبيقات للهواتف الذكية تدفع لك مقابل التسوق لشراء العناصر الموجودة بالفعل في قائمة التسوق الخاصة بك، والتي تتراوح من البقالة والملابس والعطور وأدوات النظافة، ومن بين هذه التطبيقات:

تطبيق فيسبوك

إذا قمت بتشغيل إعلانات على فيسبوم او انستجرام Instagram ، فإن تطبيق التسويق هذا يساعد في تشغيل حملات إعلانية عليهم من هاتفك، ويتطلب منك الأمر فقط أن تبقى على اطلاع دائم بحملات، وقم بتحرير الجداول الزمنية والميزانيات، وإنشاء إعلانات Facebook وتتبعها بسهولة، وتلقي الإخطارات كلها، بغض النظر عن مكان وجودك ، سيساعدك هذا التطبيق على البقاء في صدارة الإنفاق الإعلاني ونجاح حملتك وربح مال حقيقي.