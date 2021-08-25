الفنان التشكيلي البحريني خالد الطهمازي:أحاول الوصول إلى العمق الإنساني في لوحاتي

شهد متحف محمود مختار بالقاهرة افتتاح معرض الفنان التشكيلي البحريني خالد الطهمازي والذي جاء تحت عنوان “إيماءات الروح” وضم مجموعة من لوحاته الفنية، من فن “البورتريه”.

أقيم المعرض تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية.

تميزت لوحات المعرض بانحيازها للجوهر الإنساني ورصد التفاصيل الإنسانية للوصول إلى الفضاءات المتعددة للمشاعر الإنسانية.تنوعت لوحات المعرض من خلال رسوم بورتريهات لشخصيات مختلفة.

حول هذا المعرض وتجربته الفنية كان لنا مع الفنان خالد الطهمازي هذا الحوار:

.هل هذا هو المعرض الأول لك في القاهرة؟

.. بالفعل هذا هو المعرض الأول كمعرض شخصي، لكنني شاركت في عدة معارض جماعية سابقة، منذ عام 1992، ففي عام 1992 شاركت في المعرض التشكيلي البحريني والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية. وكذلك شاركت في عام 1995 في بينالي القاهرة الدولي للفن التشكيلي، ثم بعد ذلك شاركت عام 2013 في سمبوزيوم شرم الشيخ ، وفي عام 2020 شاركت في سمبوزيوم الغردقة.

. يحمل المعرض عنوانا شاعريا دالا وهو “إيماءات الروح” ماذا كنت تقصد بهذا العنوان؟

.. بشكل عام تجربتي مبنية على العنصر البشري والتأمل في الإنسان وعلى مدار ثلاثين عاما هي عمر تجربتي الفنية والإبداعية، أعمالي تبحث عن الجواهر في أعماق الإنسان، الإنسان هو ما يلهمني دائما ما أتأمل الأحوال البشرية، أنا لا أرسم عبر موديل معين ، ولكني استجمع في رؤيتي أبعاد الشخصية المختلفة، أحيانا يكون بعض من أقابلهم صامتين ، لكنني حين تختزن الفكرة بداخلي أخرجها على سطح اللوحة مختلفة تماما.

أنا بطبيعتي شخص متأمل، دائما ما أرسم البشر الأحياء، الذين يتميزون بالحركة.

أحب أن أعبر عن كوامن النفس البشرية، دائما ما أحب قراءة ما خلف الوجوه، فلكل شخص نقابله له حكايات داخلية لم يبح بها فوراء كل شخص سر وحكاية ، أنا أحاول أن استنطق هذه الكوامن بريشتي على سطح اللوحة.

مشاعر متنوعة

. تركز في لوحتك على نظرة العين التي تظهر مشاعر متنوعة؟

.. كما قلت أنني أعبر عن إيماءات داخلية ، ونظرة العين تدل على الأعماق الداخلية

يكون عندي الموضوع الذي سأرسمه ثم استحضر ذاتي والعمق الذاتي وأشاكس الطفل الكامن بداخلي كفنان وكإنسان فيخرج إحساسي الخاص بالحالة الإبداعية.

ثم أدير الموسيقى بجواري والتي تمنحني طاقة إبداعية مختلفة، ثم أمسك فرشاتي فتنساب الألوان على سطح اللوحة، فالفرشاة تعيد صياغة الحكاية عبر مفهوم ونسق جديد.

. واضح من لوحات المعرض أن هناك تنوعا فالبورتريهات لشخصيات من بلدان مختلفة ومراحل عمرية مختلفة هل الشخصيات لها بعد واقعي؟

.. بالتأكيد بعض الشخصيات التي أرسمها شخصيات واقعية عرفتها على أرض الواقع، لكن الشخص حين أرسمه ليس هو ما أعنيه إنما ما يعنيني هو الحكاية التي يرويها ذلك الشخص والموضوع الذي أرسمه وهو ما خلف هذه الوجوه من مشاعر كامنة، وهو الحالة الإنسانية.

فترة الرسم بالنسبة لي لها طقوس وتخلق لدي حالة من التجلي أشبه بالحالة الصوفية حتى تخرج اللوحة من حالة معايشه. ليس المهم جنسية هذه الوجوه المهم هو الحالة الفنية التي خرجت بها في اللوحات.

. هناك لوحات لشخصيات شعبية كيف ترى هذه اللوحات؟

.. كوني جئت من البحرين إلى مصر لابد من التأثير والتأثر، ونصف لوحات المعرض رسمتها في القاهرة، جئت من البحرين ومعي اثنا عشر لوحة، ورسمت الباقي في القاهرة.

بدأت لوحات معرضي في البحرين في شهر مايو الماضي وفي أكتوبر أكملت لوحات المعرض في مدينة القاهرة.

أنا عاشق للثقافة المصرية وأحب جوها الشعبي،الثقافة الشعبية المصرية تلهمني كثيرا.

لغة الصورة

. يبدو أنك متأثر في لوحاتك بالصورة السينمائية والمشاهد المسرحية ما مرجعيات ذلك؟

.. الفنون مرتبطة ببعضها، والفنان يحمل في شخصيته أسمى درجات الإنسانية، لأن لديه القدرة على التأمل، بغض النظر عن كونه شاعرا أو فنانا تشكيليا.

فهو يتناول الواقع من منظور خاص ونظرة خاصة، الفنان يمتلك كثيرا من الحساسية ويستطيع أن يستشف أشياء عميقة.

. الملاحظة الأهم في المعرض أن معظم اللوحات بورتريهات للمرأة؟

.. الغالب بالفعل على لوحات المعرض رسومي عن المرأة، باستثناء أربع لوحات.

لأن المرأة لها قيمة رمزية تعبيرية خاصة، ليس في الشكل الجمالي فقط ، بل هي الأكثر تعبيرا عن الحالات الإنسانية، فالتعابير الداخلية تظهر على وجه المرأة أكثر من الرجل . بطبيعة الحال الرجل قادر على كتم وإخفاء مشاعره الداخلية.

كذلك كانت المرأة ملهمة دائما لكل المبدعين على مر العصور. لأن المرأة تمثل رموزا كثيرة.

وفي لوحات المعرض تجد تعبيرا عن حالات المرأة مثل الخجل والغواية والإثارة وقوة الشخصية والتحدي وغيرها، كل ذلك مجسد في لوحات مختلفة.

أيقونة المعرض

. هناك لوحة بورتريه لسمو الشيخ خليفة بن سلمان عليه رحمة الله. كيف ترى هذه اللوحة؟

.. أنا هنا رسمته بصيغة فنية وليست رسمية، الشيخ خليفة رحمه الله، كان نموذجا إنسانيا وسياسيا رائعا، بوفاته البحرين فقدت قامة وطنية كبيرة، هو أحد المؤسسين لدولة البحرين وأنقذ البلاد من أزمات كثيرة، وهو محبوب لدي كل أبناء البحرين فهو بمثابة الأب الروحي لهم، وحين علمت بنبأ وفاته كنت في القاهرة وأعد لمعرضي هذا فرسمت هذه اللوحة تخليدا لذكراه.

. هناك بعض اللوحات بها تأثر بالفنان العالمي “مودلياني” هل تتفق معي في ذلك؟

.. هناك لوحة في المعرض في هذا الاتجاه ، رسمتها كاسكتش ثم حولته إلى لوحة، لكن هناك اختلافات عن لوحات مودلياني على مستوي الرؤية والألوان.

دائما وأنا في أي مكان يكون معي دفتر الاسكتش ، وحين أتأمل الوجوه أرسمها أولا كاسكتش، والاسكتشات أرسمها كأنها لوحة، وليس كاسكتش تجريدي.

خاصة حينما أرى الحركات الجسدية فيها إيماءات أو تعبير.

لكن حين أكون أمام اللوحة استحضر حالتي في الرسم خاصة مع حضور الموسيقى.

.. هناك تنوع في استخدام الألوان إلى أي مدي يخدم ذلك عناصر اللوحة المختلفة؟

.. لابد أن يوجد انسجام بين اللون وحركة الفرشاة ولابد أن يتماشي اللون مع حركة اللوحة وموضوعها، وهذا ما تراه في لوحة عازفة الموسيقى ستجد الفرشاة كأنها ترقص ، لأنها تعبر عن حالة وجدانية مختلفة، حركة اللون هنا متحركة وضد السيمترية.

تاريخ فني

.. كيف ترى الحركة التشكيلية في البحرين؟

.. هي حركة تحتاج إلى جهد أكبر سواء في البحرين والخليج بشكل عام، رغم أنها بدأت مبكرا في عشرينيات القرن الماضي فالمستشار البريطاني في الخليج كان رساما وكان مقر إقامته في البحرين، وتأسست في الأربعينيات “أسرة هواة الفن في البحرين” بعد ذلك تأسست في نهاية الستينيات “الفن المعاصر”، وأول جيل أكاديمي هم جيل السبعينيات الذين أسسوا” جمعية الفنون التشكيلية” تأسست عام 1983، وانضممت لها عام 1990.

كان قديما نوع من الاقتناء وتطورت الحركة الفنية في البحرين في التسعينيات وبنت جسورا فنية مع الحركة الفنية العربية ومع الفنانين العرب والفنانين في مختلف أنحاء العالم.

وهناك قسم في كلية الآداب بجامعة البحرين يدرس الفنون الجميلة. كل ذلك يجعلنا نتفاءل بمستقبل الفن التشكيلي في البحرين.