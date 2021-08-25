قانون السايس يدخل حيز التنفيذ ..وفرض إتاوات على السكان

بدأت المحافظات إجراءات تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع أو ما يطلق عليه ” قانون السايس” في نطاق الأحياء بعد طرح عدد من الشوارع في مزايدة علنية تبدأ التعريفة من 10 جنيهات للانتظار المؤقت و300 للمبيت وسيكون تحصيل الرسوم طبقا للوائح كل محافظة تقديرية داخل هذا الإطار المحدد للتعريف.

وقد وضع القانون بهدف حل مشكلة سيطرة البلطجية وحراس العقارات على الشارع وفرض إتاوات علي أصحاب السيارات، لكن العديد من مالكي السيارات نددوا بهذا القرار واعتبروه استنزافا لجيوبهم حيث كانوا يقومون بالركن أمام عماراتهم ومساكنهم بالمجان معتبرين القانون زيادة عبء عليهم.

ونص القانون علي عقاب من يزاول مهنة السايس بدون ترخيص بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة .

وقد شكلت بالمحافظات والأحياء والمدن لجان مختصة مشرفة علي عمل تراخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقاً اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.