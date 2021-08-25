نائب رئيس “السكة الحديد لـ”الأهالي”: قررنا استبعاد 190 موظفاً منتمين للجماعة الإرهابية

أكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشؤون الموارد البشرية، إن الهيئة بدأت حملة للتطهير ضد “العناصر الإرهابية والإثارية”، مشيراً إلى أن القانون رقم 135 لسنة 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، أجاز فصل العامل بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

واضاف حسين فى تصريح خاص لـ ” الاهالى”، ان القرار قرار نقل وليس فصل حتى يتسبب فى اى جدال او ضجة ، موضحا ان تم نقل الـ 190 موظفا الى اماكن ادارية داخل نفس القطاع، وبما لا يضر بمصلحته او يؤثر عليها، مشددا على ان القرار لم يشمل من ينتمى لجماعة ارهابية فحسب،بل تضمن ايضا نقل من يثير الشعب ويدعو للاحتجاجات من شأنها التأثير على سير العمل بالهيئة.

وقال حسين ،” احنا مش بنضر حد، وإلا كنا فصلناهم فصل نهائى”، مؤكداً ان الموضوع ” شائك”، وبناء عليه تتابع الهيئة باستمرار مع الجهات الامنية ، مشدداً على ان هناك موافقة امنية على الاماكن التى تم نقل هؤلاء الموظفين اليها ، بالاضافة الى انه يتم متابعتهم ومراقبتهم فى اماكنهم الجديدة.

قال أحمد حامد عضو مجلس نقابة المحامين بشبرا الخيمة إن القانون حدد آليات للتعامل مع كل موظف بشكل منفرد لإيضاح مدى تورطه في أعمال تهدد استقرار الوطن ومؤسساته، وفي هذه الحالة يتوجب فصله من منصبه عقب صدور حكم بإدانته، إذا كانت تلك الأعمال تتعلق بالانتماء المثبت للجماعة، وارتكاب أعمال تُهدد استقرار المجتمع ومؤسساته.

وأوضح حامد ، أن القانون أعطى الحق لموظفي الدولة باللجوء إلى جهات التقاضي المختلفة لإثبات عدم انتمائهم للجماعة المحظورة، ونفي التهم الموجهة إليهم باعتبارهم أعضاء بالتنظيم الإرهابي، حيث توجد خطوات واجراءات تسبق اللجوء للمحكمة المختصة ، ومنها التظلم على القرار للجهات الادارية أولاً ، يليه اللجوء الى لجان فض المنازعات ن واخيرا اللجوء للقانون والمحكمة المختصة للبت فى القرار وقانونيته من عدمه.

واكد حامد، ان قرار النقل او الندب يكون له اسباب اوسع لدى جهة الادارة لاتخاذه، ولكن فى ضوء ضوابط مثل عدم الاخلال بمركزه الوظيفى او يتبعه اى اضرار مادية ، موضحا ان الادارة هنا يكون لديها مساحة اوسع ، مشدداً على ان ” الشبهات غير كافية لاصدار اى قرار ضد اى موظف بالدولة ، فمن لم يدان بحكم قضائى فأن قرار نقله اقرب للالغاء مادام استند على مجرد شبهات، وهنا من حق الموظف الصادر بشأنه القرار اللجوء لكل الاجراءات القانونية للتظلم على القرار. جدير بالذكر ، ان البرلمان في يوليو الماضي، اقر وبشكل نهائي، مشروع قانون مقدم من قبل عدد من النواب يقضي بفصل الموظفين المنتمين للإخوان من الوظائف الحكومية. وأقر البرلمان بتعديل بعض أحكام “القانون رقم 10” لسنة 1973 بشأن “الفصل بغير الطريق التأديبي”، حيث استهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.