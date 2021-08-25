ماجدة موريس تكتب:شعب القلعة وأفراحه

شعب القلعة وأفراحه

ماجدة موريس

في مصر الان مهرجانان للموسيقي والغناء، مهرجان القلعة الذي تقيمه وزارة الثقافة، في دورته رقم 29 وجمهوره الغفير الذي يذهب لهذا المكان التاريخي الرائع، ويحتضن نجوم الغناء، ونجوم الفرق الموسيقية القديمة والحديثة الذين يتوافدون عليه لمدة عشرة ايام، أما المهرجان الثاني، فهو مهرجان الساحل الشمالي الذي لا تقيمه وزارة الثقافة، ولا نعرف من هو المسئول عنه، ولكنه مهرجان للنجوم السوبر مثل عمرو دياب، «ومؤخرا محمد رمضان»، الذين يأخذون الملايين، من جمهور يدفع الالاف في التذكرة الواحدة ليتابع نجمه المفضل ويرقص علي غنائه، بينما يدفع جمهور مهرجان القلعة عشرين جنيها فقط في التذكرة، ولا يحتاج للسفر مسافات طويلة من أجل الحفل، المقارنة هنا غير مكتملة في اطار ان المهرجان الاول تنظمه الدولة كما تنظم مهرجان الموسيقي العربية الرائع في دار الاوبرا المصرية في نوڤمبر من كل عام،بينما حفلات الساحل الشمالي تبدو بلا منظم، ولا يتم نقلها علي شاشات التليفزيون، ومع ذلك، فإن ما ينقل عنها عبر وسائل الاعلام، خاصة السوشيال ميديا جدير باهتمام الدولة بتنظيمها، فالجمهور هنا وهناك من نفس الشعب مهما كان الاختلاف كبيرا في كل شئ.

وأين مشاهدو البيوت

هل من الصعب ان تضعنا وزارة الثقافة في خطتها الكبيرة والمتنوعة كمشاهدين لهذه المهرجانات عن بعد من خلال شاشات التليفزيون؟ واقول التليفزيون تحديدا وليس الانترنت والموقع الذي خصصته الوزارة اون لاين، ان بمصر ملايين الرجال والنساء والشباب يتمنون الذهاب لحفلات القلعة، والموسيقي العربية ولا تسمح ظروفهم، ولديهم شوق لفنون الغناء ومحبة للاصوات الجميلة نمت في اوقات سابقة من خلال حفلات «اضواء المدينة» التي كانت تقيمها الاذاعة المصرية وتذاع وتعرض ايضا علي شاشات التليفزيون، فلماذا تترك

الناس تبحث عن مهرجان القلعة للموسيقي والغناء الذي بدأ عروضه منذ اسبوع ويوشك علي الانتهاء، بسبب عدم تخصيص شاشة محددة لنقله الي ملايين الناس في البيوت، وبالتالي فعليهم البحث في القناة الثقافية، او الثانية، او غيرها ولماذا لا تتفق الوزارة مع المسئولين عن القنوات لتقديم المهرجان علي اعلي مستوي من النقل والاعلان عنه، ومن الغريب ان القناة تكتفي غالبا بنقل فقرة واحدة فقط من فقرات المهرجان يوميا، وفي النهاية فإننا هنا امام فن رفيع يحتاج اليه الناس وعلي الثقافة والاعلام ان يوفراه لكل المصريين، لان الحفلات تقام في القاهرة العاصمة وليست في راس البر او اسيوط مثلا، وان كان الخروج بالفن والثقافة الي كل المحافظات قد بدأ بالفعل من خلال هيئة قصور الثقافة التابعة للوزارة التي اعلن رئيسها المخرج هشام عطوة منذ ايام بأن مسرحي «المواجهة» و«التجوال» التابعين للهيئة بدأ رحلة في اربع محافظات لتطبيق ما ورد في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة »، وان لديه 16 مسرحا متنقلا يذهب الي كل مكان داخل المحافظات، بما فيها الارياف، لمواجهة عطش الجماهير في كل مكان للثقافة بكل تجلياتها، ان ما تقدمه وزارة الثقافة كثير لكن انتقاله الي الملايين يعني الكثير والكثير جدا في ايامنا هذه.