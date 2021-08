إقبال بركة تكتب:ذكرياتي والقلم (3)

شكشكة

ذكرياتي والقلم (3)

إقبال بركة

كثيرا ما يسألنى قرائي عن الوجه الاخر في حياتى بعيدا عن الصحافة.

اعتز بأنى أم لولد وبنت وجدة لثلاث بنات وصبى، وزوجة لمقاتل في جيش مصر. ورغم غياب الزوج المستمر في عمله، لم اهمل بيتى ومسئولياتي كأم وربة بيت ولم أتوان ابدا عن أداء واجباتى المنزلية، ولا عن واجبات عملى ككاتبة صحفية بل لعل غياب الزوج، أتاح لى الوقت والفرصة للتفرغ للقراءة والبحث. ولقد كان رحمه الله يفتخر بعملي الصحفى ويحرض زملاءه على قراءة مقالاتى.

ومن ذكرياتى الطريفة أني عينت مذيعة في الاذاعة الموجهة باللغة الانجليزية بالصدفة، عندما ابلغتني صديقتى نجوى على برغبة الاذاعة في تعيين مذيعين يجيدون التحدث بالانجليزية وحثتنى على التقدم للمسابقة، فتقدمت، وكان ترتيبى الاولي وعينت فورا، واستمتعت كثيرا بهذه الوظيفة، ورغم ذلك ما ان اتيحت لي الفرصة للتعيين فى مجلة «صباح الخير» حتى قدمت استقالتي من الاذاعة بلا تردد وكنت فى ذلك الوقت اكتب حوارات في مجلة «آخر ساعة» ومجلة «صباح الخير».

وقد سألت أكثر من مرة عن المناخ الصحفي والثقافي الحالى، وهل هو في احسن حال؟ والحقيقة أن الصحافة الورقية في العالم كله تواجه ازمة وجود «to be or not to be»، والأمر نفسه في مصر، بل لعله يكون أسوأ. والاسباب كثيرة منها ارتفاع سعر الورق والطباعة مع تدني ارقام التوزيع لانصراف الناس الي الوسائط الأخرى، والحل ان تتحول الصحف التى تعاني ازمة الي الاصدار الإلكتروني، وهو ماحدث بالفعل مع صحف اجنبية مثل صحيفة «الاندبندنت» الانجليزية التى توقفت وتحولت الى صحيفة إلكترونية، وصحف اخرى مهددة بالتوقف رغم انتشار النسخة الالكترونية مثل «البارى ماتش». وعموما نحن في مصر نعانى من نسبة امية عالية، رسميا 77 %، مايعنى ان توزيع الصحف فى اعلي نسبته لم يكن يتوازن مع تعداد السكان والشعب الذى اصبح تعداده اليوم اكثر من مائة مليون. اذن لابد من حلول واقعية تحسب هذه الملايين المهدرة من القوة الناعمة المصرية خاصة وانهم اصبحوا متشوقين للمشاركة والمتابعة بعد ثورة يناير، وبعد الاحتجاج الإجبارى فى البيوت بعد الجائحة، والحل الالكترونى قد لا يصل اليهم.

أما عن معركة الوعي والتنوير ودور وزارة الثقافة والمثقفين في ظل التحديات التي تمر بها الدولة المصرية الان، فأري أنه لابد أولا من جهود فعالة لمحو الامية، أى أن يتم التركيز على هذه الكارثة والتخلص منها فى أقرب وقت ويمكن للفرق الفنية التابعة للوزارة ان تلعب دورا كبيرا في التنوير والتوعية باستخدام الاغاني والمسرحيات والفولكلور وحتى الاراجوز. وبالنسبة للسوشيال ميديا فإن رؤساء الدول يشاركون ويتابعونها ويمكن ان تلعب دورا كبيرا في حرية التعبير وايصال رأى الناس الي المسئولين. وأرى ان الجيل الجديد من الكتاب والصحفيين به مواهب كثيرة ولكن بلا قراء مداومين، والتفاعل مع القاريء مهم.

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو الي اين في ظل سيطرة السوشيال ميديا، وهل افادت السوشيال ميديا هذا الجيل؟

الملاحظ ان بعد ثورة يناير اصبح الشباب يرغب في ابداء رأيه حول كل مايحدث في بلده، ومصير القراءة والكتابة في ظل اختراق السوشيال ميديا لعقول هذا الجيل ايجابي، ولكن دون المستوى، وقد يستغرق الجيل الحالى وقتا ليتعلم ادب الحوار والحدود الضرورية بين التعبير المهذب عن الرأى، والسباب، واهمية احترام الرأى الآخر بل والاستفادة منه.

وأنهى هذا القدر من ذكرياتى على أمل أن أعود اليها قريبا بإذن الله تعالى.