الراسبون في الثانوية العامة يطالبون باعطائهم فرصة استثنائية ودخول “الدور الثانى”.

تجمع عشرات من الطلاب الراسبين بالثانوية العامة والذين لم يحصوا على درجة النجاح فى عدد من المواد ،امام ديوان عام وزارة التربية والتعليم معبرين عن غضبهم واعتراضهم على رسوبهم ونتائجهم التى حصلوا عليها والتى لم تصل لدرجة النجاح الامر الذى يضطرهم الى اعادة السنة، خاصة انه وفقا للقانون وما صرح به وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي ،ان الطالب او الطالبة الذي لم يتمكن من النجاح والحصول على نصف الدرجة في 3 مواد من المواد الأساسية أو أكثر يعد راسبًا .

وطالب الطلاب الراسبون فى اكثر من مادتين واولياء امورهم باعطائهم فرصة جديدة استثنائية والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثانى والتى من المقرر ان تبدا 4سبتمبر المقبل، مطالبين بمراعاة ظروف اجرائهم للامتحانات فى ظل انتشار فيروس كورونا بالاضافة الى ان الاسئلة جاءت بطريقة مختلفة فى اطار تطبيق نظام التعليم الجديد فى حين انهم لم يعتادوا على هذه الطريقة والنوعية من الاسئلة فضلا عن حالة الارتباك والتوتر التى عاشها الطلاب وتضارب التصريحات حول طريقة الامتحانات سواء بالتابليت او البابل شيت.

وقالت شهد ، طالبة علمى علوم بمدرسة الشهيد العقيد احمد فايز بالهرم ” انها حصلت على 44% بنتيجة الثانوية العامة، ولديها ملاحق فى ثلاثة مواد (الكيمياء والفرنساوى والجيولوجيا) ، حيث حصلت على 30 درجة من 60 درجة فى مادة الفرنساوى ل 50سؤالا ، وحصلت على 40 درجة من 80درجة ل60سؤالا ، مؤكدة على ان الامتحانات كان بها اسئلة تعجيزية ، معبرة عن حزنها الشديد بعد حصولها على النتيجه قائلة” مفيش فرحة دخلت البيت ولاباكل ولابشرب ، اقصى طموحى انى انجح مش عاوزة أعيد السنة، وقالت وليه امرها زينب عبد اللطيف ،بنتى من المتفوقين والسنة اللى فاتت تقديراتها كلها امتيازات ، وتابعت ” التظلم فحص بس لكن عاوزين نطلع على ورقة الاجابة ونعيد تصحيح الاجابات.

وقالت اخلاص ابو طالب ، وليه امر ، ان ابنتها فى علمى رياضة بمدرسة وجيه البغدادى بالجيزة ، وحصلت على 42% بنتيجة الثانوية العامة،ولديها ملاحق فى ثلاثة مواد وهى (انجليزى والمانى ورياضة بحته) ، قائلة ” المجاميع منخفضة للغاية حيث ان نسبة النجاح بالمدرسة حوالى 12%، والطلبه كلها محبطة ، مؤكدة على ان الامتحانات كانت طويلة والوقت قصير ولم يتم مراعاة ذلك فى التصحيح.

وقالت مدام الاء حسن ، وليه امر ، ان ابنتها بمدرسة اسما فهمى بالجيزة ، ولديها ملاحق فى خمس مواد، مطالبة بمراعاة ظروف اداء الطلاب للامتحانات خاصة انهم لم يتدربوا على البابل شيت بوقت كاف، بالاضافة الى مجهودهم طوال السنة فى ظل ظروف تعليم ودراسة استثنائية .

تجدر الاشارة الى ان عدد الطلاب الراسبين في الثانوية العامة 2021 بلغ 135 الفا و396 طالبا وطالبة، بنسبة رسوب 26%.