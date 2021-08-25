الحكومة تستعد لتقديم تقرير عن أوضاع الاقتصاد إلى رئيس الجمهورية :توقعات باعتماد آليات طرح الشركات لتجنب الانتقادات الدولية

تبدأ لجنة وزارية اقتصادية بتقييم أداء الاقتصاد الفترة الماضية والتوقعات المستقبلية للاقتصاد فى ظل التوقعات بموجة رابعة من تداعيات كورونا ورصد كل المتغيرات على الاقتصاد المصرى سواء الايجابية والتداعيات السلبية التى خلفتها ازمة كورونا، ودراسة امكانية استئناف البرامج البديلة التى تأجلت للتخفيف عن الموازنة العامة للدولة العام المالى الحالى خاصة برنامج الطروحات الحكومية لمساهمات المال العام فى عدد من الشركات العامة وقطاع الاعمال العام علاوة على البرنامج الرئيسي فيما يتعلق ببرنامج طرح بعض الشركات التى حددتها الحكومة والتابعة لجهاز الخدمة الوطنية

وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها الاهالى فان هناك اهتماما من جانب اللجنة الوزارية ببرنامج الاصلاح الهيكلي فى قطاعات الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات تتوافق مع المعايير المطلوبة، ومنها تحقيق معدل نمو مرتفع لتلك القطاعات، وأن تتميز مساهمتها النسبية في النمو بالزيادة المضطردة، فضلاً عن ثبات واستدامة النمو بتلك القطاعات، بالإضافة إلى القدرة على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر.

ومن المنتظر ان يتضمن التقرير الموقف من كافة الخدمات وحزم المزايا الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين

وتشير المعلومات الى ان الحكومة تستهدف من وراء التسريع ببرامج الطرح لعدد من الشركات واخيرا شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية هو مواجهة الانتقادات من جانب عدد من المؤسسات الدولية التى تطالب بضروره فتح جميع المجالات امام القطاع الخاص ورجال الاعمال خاصة المشروعات الكبرى والبنية الاساسية فى ظل الاتجاه بتخارج الدولة من بعض تلك المشروعات

كما تشير المعلومات انه تم مناقشة عدد من السيناريوهات لتعزيز أداء الاقتصاد للفترة القادمة، والخروج بعدد من التوصيات في هذا الشأن على ان يتم مناقشتها في المجموعة الاقتصادية، كما ان هناك توقعات بان تقوم الحكومة بعد اعداد تلك التقارير بدعوة الاحزاب والمراكز البحثية والخبراء الاقتصاديين ذات الخبرات بمناقشة الوضع الاقتصادى فى مائدة مستديرة تمهيداً لعرضها علي رئيس الجمهورية، ومن أهمها ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية أكثر استدامة، وذلك من خلال التوسع في استخدام آليات المشاركة بين القطاعين الخاص والعام عند تنفيذ المشروعات الحكومية المستقبلية وسيتم عرض نتائج عمل مجموعة العمل بشأن المؤشرات المستقبلية للاقتصاد المصري على المجموعة الاقتصادية، تمهيداً للعرض علي رئيس الجمهورية

كما تشير العلومات الى هناك تركيزا على بديل برنامج الطروحات الحكومية وهو زيادة نشاط صندوق مصر السيادي للدخول في تمويل مشترك مع المستثمرين الأجانب والمصريين لتمويل مشروعات تنموية وانتاجية تساهم في زيادة معدلات التصنيع وزيادة الصادرات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.