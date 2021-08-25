جمال بيومى: حل مكتب حركة النهضة في تونس ضرورة للإصلاح السياسي

أكد السفير جمال بيومي رئيس إتحاد المستثمرين العرب الأسبق علي أن حل مكتب حركة النهضة التونسية هي خطوة ضرورية علي طريق الإصلاح السياسي فمن الواضح أن هناك صراعا قويا وإن الرئيس التونسي يستخدم صلاحياته لإيقاف تحرك “حركة النهضة” وانه يحاول القيام بالدور الذي قام به الجيش المصري ضد جماعة الاخوان

وحول التهديات التي صرح بها أعضاء بارزون في الحركة عقب حلها أضاف بيومى قائلاً: التهديد أمر متعارف عليه من التيارات المتشددة مثلما حدث من قبل الإخوان المسلمين في مصر الا ان رئيس حركة النهضة قال إنه سيمشي مع الرئيس في محاولة للمهادنة بعدما شعر بالأزمة التي تمر بها الحركة

وأشار بيومي أن الشعب التونسي ليس شعبا متشددا ليتوغل فيه جماعات الاخوان وغيرها وليس لهم في اسلوب الدروشة ،فهذه الحركات ليس لها مستقبل في تونس.