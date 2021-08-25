مصر الأعلى نموًا على مستوى العالم بمؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول.

تقدم دولى جديد لمصر فى مجال الاتصالات .. مصر تتقدم 43 مركزًا بمؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول.

أصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA مؤشرها السنوى للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020، حيث تقدم الترتيب الدولى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 43 مركزًا ليصبح فى المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 فى عام 2019 لتحقق مصر بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.

كما احتل الجهاز المركز الثانى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 81 نقطة فى 2020 مقارنةً ب 69 نقطة فى 2019.

ويأتى هذا فى إطار رؤية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتطوير سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والخدمات المقدمة به ليصبح من الأسواق الرائدة عالميًا، حيث يهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الإلكترونية التى يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها.

يتم التقييم عن طريق عدة محاور رئيسية والتى من أهمها الهيكل التنظيمى لتقديم الخدمة والمعنى بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعنى بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.

أوضح المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن تحسن الترتيب الدولى لمصر فى مؤشر القواعد التنظيمية لأعمال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول يأتى تماشيًا مع استراتيجية الدولة فى دعم عملية التحول الرقمى والشمول المالي، ويعد نتيجة للجهود والمبادرات والأُطر التنظيمية التى أصدرها الجهاز خلال 2020، والتى كان أبرزها تيسير إجراءات الفتح والتسجيل بالمحافظ وتوسيع نطاق استخداماتها، وزيادة الحدود القصوى للعمليات اليومية باستخدام المحافظ الإلكترونية من 6 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، وزيادة الحدود القصوى للعمليات الشهرية من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، والتنسيق مع شركات المحمول لإلغاء أى عمولات على عمليات التحويل من أى محفظة هاتف محمول لأُخرى.

حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات:” تحسن الترتيب الدولى لمصر فى مؤشر القواعد التنظيمية لأعمال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول يأتى تماشيًا مع استراتيجية الدولة فى دعم عملية التحول الرقمى والشمول المالي”

هذا وقد كان الجهاز قد أصدر تقرير النصف الأول لعام 2021 الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، حيث بلغ إجمالى عدد المحافظ الإلكترونية 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المنفذة 81 مليون مُعاملة إلكترونية، وبمقارنة نتائج التقرير ما بين النصف الأول لعام 2021 والنصف الأول لعام 2020 لُوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية بنسبة 175% بعدد المعاملات التى نفذت باستخدام المحافظ وبنسبة 300% بعدد عمليات التحويل من محفظة إلى أُخرى، وبنسبة 132% بعدد عمليات السحب، وبنسبة 109% بعدد عمليات الإيداع.