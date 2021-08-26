أمانة مركز بلبيس تنظم معرض ” التجمع الشامل ”   

*كتب علاء جوهر:

نظم حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي أمانة مركز بلبيس بقيادة دعاء حسن عبد الهادي وشهرتها دينا الطواب أمين عام مركز بلبيس ، مهرجان اليوم الواحد للتسوق لبيع الملابس الجاهزة ( حريمي _ رجالي _ اطفال ) والسلع الغذائية والأدوات المنزلية والسجاد والمفروشات بأسعار مخفضة ليجوب قرى ومدينة بلبيس ، وجاء ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية النائب السيد عبد العال رئيس الحزب، والنائب عاطف المغاوري نائب رئيس الحزب وذلك للتخفيف عن أهالينا .

وتعاونت أمانة الحزب بمركز بلبيس في محافظة الشرقية ، مع جمعية تنمية المجتمع بقرية ميت ربيعة ، وتحت إشراف عبد الحليم غالي عمدة القرية بإقامة معرض التجمع بأسعار مخفضة امام مدرسه ميت ربيعة الابتدائيه لمدة يوم واحد .

وحرصت أمانة المركز ، بحضور : لطفي باهي ، حماده لطفي ، إبراهيم وحيد ، احمد علوه ، سمير علوان ، يوسف طاهر ، الهادي عرفه ، طارق الناظر ، سعيد القصاص ، السيد شهبه ، احمد ابراهيم ، ولفيف من القيادات بالحزب، على افتتاح معرض التجمع لبيع السلع والمنتجات .

من جانبه، قال كمال ادريس امين التنظيم بالحزب ، إنّ تنظيم المعرض يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لحزب التجمع لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير متطلبات المواطنين بأسعار أقل عن السوق المحلي .

وأكد محمد السيد شحته مدير المعرض ، إنّ المعرض لمدة يوم واحد وسيستمر حتى يجوب جميع قرى ومدينة بلبيس لتقديم بعض العروض المخفضة لأهالي مركز بلبيس .

وقام مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بتشكيل لجنة داخل المعرض لمتابعة المنتجات المعروضة وجودتها ، كما اعرب عبد الحليم غالي عمدة القرية عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الحزب لخدمة المجتمع ، مشيرا إلى أنّ التخفيضات وصلت إلى أكثر من 25% في عدد من السلع المعروضة وان هذه النسبة تصل بالمواطنين الى حالة من الرضاء .