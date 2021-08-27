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حمدي الكنيسي
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وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي بعد صراع مع المرض

كتب رضا النصيرى
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توفي منذ قليل الاذاعي القدير حمدي الكنيسي بعد صراع مع المرض.حمدي الكنيسي من مواليد 19 مارس 1941م بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، كان رئيسا للالإذاعة المصرية في الفترة من 10 يناير 1997 وحتى 18 مارس 2001. حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961 وأتم دراسته في الترجمة الفورية بالجامعة الأمريكية عام 1966. وقد عرف عن الكنيسي حلمه بإنشاء نقابة تحافظ على شرف مهنة الإعلام، كما عرف بكونه أحد أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة أثناء حرب أكتوبر 1973

رضا النصيرى
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