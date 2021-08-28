“تجمع القناطر الخيرية” يلتقي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

كتب: محمد سلطان

عقد حزب التجمع بالقناطر الخيرية لقاءً مع الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعرض عليه بعض مشاكل المواطنين الصحية، وتم الاتفاق على قافلة طبية لأصحاب المعاشات.

عقد وفد من حزب التجمع بالقناطر الخيرية اجتماعاً الأحد الماضي ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ مع الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بديوان المديرية ببنها، لعرض بعض المشاكل المتعلقة بالمنظومة الصحية محل شكوى المواطنين المترددين على مستشفى القناطر الخيرية والمركز الطبى والوحدات الصحية بالقرى والمستشفيات الخاصة، وذلك للعمل على حلها تخفيفاً على المواطنين، خاصة غير القادرين، هذا بالإضافة إلى الاستعلام عن موقف مستشفى القناطر الخيرية الجديدة، التي بدأ العمل بها ٢٠١٦، وكان مقرراً لها دخول الخدمة في يناير ٢٠١٩ ، وحتى الآن لم ينته العمل بها ولم يتم تسليمها للدخول للخدمة، وتقديم رعاية صحية جيدة ينتظرها أهالي مركز ومدينة القناطر الخيرية، أيضا ً تم الاستعلام عن موقف مستشفى الحروق والسموم التي تم انتهاء العمل بها، ويتم تجهيزها لدخول الخدمة، والتي ستكون المستشفى الوحيد المتخصص في الحروق والسموم على مستوى المحافظة بل على مستوى الجمهورية، هذا بخلاف موضوعات كثيرة متعلقة بصحة المواطن، ناهيك عن موضوع التطعيم ضد فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها المديرية فى ظل الزيادة المضطردة في عدد الإصابات بالفيروس، بخلاف موضوع الحضانات وأجهزة الأشعة بالمستشفى، والعجز في الأطباء خاصة في العناية المركزة والعظام.

حضر الاجتماع محمد سلطان أمين الحزب بالقناطر الخيرية وأمير أشرف أمين لجنة المهنيين وأشرف البيه عضو لجنة المحافظة .

كان اللقاء مثمراً للغاية، حيث تحدث الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بكل صراحة ووضوح، وأجاب على كل التساؤلات والاستفسارات، وأوضح لنا ما تم إنجازه من أعمال منذ توليه المسؤولية وهو كثير، وفقاً للإمكانيات المتاحة، وما يتم العمل على إنجازه، وأكد بأنه مع جميع المسؤولين بالمديرية يعملون من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن، كما وعد بإرسال لجان للمرور على المستشفيات الخاصة لمتابعة عملها وفحص ملفاتها والتراخيص الخاصة بها، ومدى التزامها بالشروط والمواصفات المرخصة من أجلها، كما صرح بأنه لن يسمح بأي تجاوز أو أى مخالفة دون اتخاذ إجراء قانوني، وأنه لن يتهاون مع أي مقصر مهما كان موقعه، أما عن التطعيم ضد فيروس كورونا فقد قال: إن أعمال التطعيم قائمة وأنه مستعد لمد أي موقع باللقاحات والفرق، بشرط أن يكون عدد طالبي اللقاح ٢٠٠ فرداً على الأقل.

وفي نهاية اللقاء طلبنا من سيادته عمل قافلة طبية لأصحاب المعاشات لتوقيع الكشف الطبي عليهم فوافق على هذا الطلب بشرط توفير المكان، وجاري توفير المكان حتى يتسنى تقديم هذه الخدمة لأصحاب المعاشات الذين هم أحق بهذه الرعاية.

تحية شكر واحترام للدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية على حسن الاستقبال، وعلى استجابته السريعة لحل بعض المشاكل تليفونياً أثناء اللقاء، و شخصيته الواعية اللماحة الملمّة بكل مشاكل المديرية بالمحافظة، على الرغم من توليه المسؤولية بمحافظة القليوبية منذ فترة وجيزة.