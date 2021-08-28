زود إساءاتك أكتر

سماح مصطفى- مصر

زود إساءاتك أكتر

علشان وقت ماتيجي ف بالي

افتكرك دايما بالشر

…..زود اهاناتك وكأنك

بتحط فوق ترابيس ابوابي

إقفال اكتر وبكلمة سر

اقولك سر

انا مبسوطة

شيلتني من خانة العيوطة

بدلت الحزن بالضحكة

حتي ولو ضحكة حزينة

كفايا ان الناس هتصدق

لو مرة شافوها ف الفاترينة

خلتني ادوس على ضعفي وحبي

واقاوم نار بتفحم قلبي

واقاوم ضلمة ف عز عياطي تخبيني

واستسلم لنور كان واضح جدا

من كتر ماكان ضارب عيني

كان يعميني

وانا الخايبة

انا اللى بكدب احساسي

وبشيل العقل من راسي

اول مابتيجي عشان تراضيني

واصدق دمعة بتنزل منك بأوامر منك

وكلام حافظه من كتر اعادته فقد ميزته

واعذار فاعذار وكاني ف زار

مهما الدنيا ضربتني بميت صرمة

مبيطلعش من قلبي اللي مايتسمى

ولما ولما

اقولك كلمة

خلي الميا معكرة اكتر وافضل انظف م الظاهر

داري شيطانك واقنع نفسك انك طاهر

وانك ابدا لن تسكت ابدا

عن اي اساءة من اي غريب

زود طلباتك .. اشرب من دمي

وكمان حلي، و خليني أحاسبلك

ع المشاريب.